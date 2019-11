Het Waalse investeringsfonds W.IN.G kan voortaan ook investeren in bedrijven die innoveren met sensoren en het internet der dingen, kunstmatige intelligentie en halfgeleiders.

Het Waalse investeringsfonds W.IN.G kondigt aan zich voortaan ook te willen toeleggen op technologiebedrijven die zich bezighouden met deep tech. Het Waalse fonds, dat is ontstaan in het Digital Wallonia-programma dat de Waalse economie moet helpen digitaliseren, investeerde tot nog toe in bedrijven gespecialiseerd in traditionele software of internetplatformen. Het fonds besliste, geïnspireerd door het voorbeeld van de Franse overheidsbank BPI die 5 miljard euro in deep tech stopt, om zijn bereik uit te breiden. Deep tech verwijst naar technologieën die vernieuwender zijn dan de klassieke software-ontwikkeling en die vaak jaren onderzoek hebben gevergd.

Voortaan kan W.IN.G dus ook investeren in bedrijven die innoveren met sensoren en het internet der dingen, artificiële intelligentie of halfgeleiders. "Het gaat om innovaties die de grote uitdagingen van onze samenleving willen oplossen. Ze kunnen betrekking hebben op om het even welk domein, industrie, energie, gezondheid, ruimtevaart, landbouw, transport, financiën", zegt Damien Lourty, general manager van W.IN.G. Er werd een nieuw investeringscomité samengesteld om te kiezen in welke deep-techbedrijven wordt geïnvesteerd. In het comité zit onder meer Muriel De Lathouwer, de voormalige CEO van het Luikse beeldtechnologiebedrijf EVS.

Geen bijkomend budget

W.IN.G maakt geen bijkomend budget vrij voor de investeringen, die per bedrijf kunnen oplopen tot 2,5 miljoen euro. Het geld moet komen van de 60 miljoen euro kapitaal die het overheidsfonds kreeg, 50 miljoen van de Waalse overheid en 10 miljoen van Belfius. Tot op heden heeft W.IN.G 12 miljoen daarvan uitgegeven. De eerste deep-techinvestering van W.IN.G zal wellicht tegen de 2 miljoen euro aanschurken en onderdeel zijn van de kapitaalronde die e-Peas aan het afwerken is. Het Waals-Brabantse bedrijf heeft geld nodig voor de ontwikkeling van zijn product om via het internet verbonden voorwerpen beter te laten samenwerken, onder meer door het energieverlies van de toestellen te beperken.