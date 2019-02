Flirten met boeken: Vlaanderen is eregast op de Foire du Livre de Bruxelles

Bloeit er iets moois tussen het boekenvak in Vlaanderen en dat in Franstalig België? Het heeft er alle schijn van. De Foire du Livre de Bruxelles, de jaarlijkse Franstalige boekenbeurs die vandaag de deuren opent in Tour & Taxis in Brussel, viert haar vijftigste verjaardag door Vlaanderen uit te nodigen als eregast. Onder de noemer Flirt Flamand wil Vlaanderen het Franstalige publiek verleiden met een eigen paviljoen en 37 activiteiten met ruim zestig Vlaamse auteurs, vertalers, illustratoren en striptekenaars. Beide gemeenschappen hadden vorig najaar al een afspraakje op de Boekenbeurs in Antwerpen, waar de Foire du Livre voor het eerst een stand kreeg. De Boekenbeurs brengt deze week een tegenbezoekje aan haar Franstalige evenknie in Brussel. "Als alles goed gaat, zetten we dat partnerschap de komende twee jaar voort", zegt Gregory Laurent, de algemeen commissaris van de Foire du Livre.

...