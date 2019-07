De Estse start-up Bolt legt Uber het vuur aan de schenen met lage tarieven voor passagiers en hogere winstmarges voor taxichauffeurs. In Oost-Europa en Afrika zet Bolt z'n voet al naast die van Uber.

Op feestjes zijn er twee types gasten. De vroege vogels die op de deur kloppen wanneer de gastheer nog onder de douche staat, en de laatkomers die een gat in de nacht arriveren. Uber is van de eerste soort. Het valt met veel bravoure markten binnen, zwaait met grof advertentiegeld en poogt als eerste potentiële klanten de pap in de mond te geven. Bolt, de Estse tegenhanger van Uber, kijkt eerst de kat uit de boom. Daarna stapt het de arena in met betere voorwaarden. En dat werkt. Twee jaar geleden was Uber nog de eerste keuze in Polen en Kenia. Anno 2019 heeft Bolt die positie overgenomen.

