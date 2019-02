Deze bedrijven zijn genomineerd voor de The Big Squeeze Awards 2019

Net in de week dat het Belgische start-upecosysteem met de dataspecialist Collibra zijn eerste 'eenhoorn' te pakken heeft, maakt de netwerkorganisatie Startups.be de nieuwe talenten onder de Belgische start-ups en scale-ups bekend. Een eenhoorn is een niet-beursgenoteerd bedrijf met een waarde van minstens een miljard dollar en één van de indicatoren die wijzen op een matuur en succesvol start-uplandschap.

"Dat Collibra als eerste Belgische techbedrijf de eenhoornstatus te pakken heeft, is fantastisch nieuws", vindt Frederik Tibau, de directeur internationale relaties bij Startups.be en Scale-Ups.eu. "Onze start-upscène wordt wereldwijd op de kaart gezet. Omdat we ook bij ons best wat trotser mogen zijn op ons Belgische talent, zetten we al voor het vierde jaar op rij onze start-ups in de kijker met The Big Squeeze Awards. Onze jury had een vette kluif aan de samenstelling van een shortlist met vijf genomineerden per categorie, want de lijst met straffe bedrijfjes die hoge ogen gooien wordt elk jaar langer."

De jury onder het voorzitterschap van Omar Mohout (Sirris) bestaat dit jaar voorts uit Renaat Berckmoes (Fortino Capital), Thibaut Claes (Investment Manager SRIW), Simon Alexandre (The Faktory), Isabel Michiels (Agoria) en Benny Debruyne (Trends). De jury herleidde de longlists tot deze vier shorlists.

Start-ups (haalden zaaikapitaal op of creëerden buzz)

Bsit, DataStories, InvestSuite, Neveo, Pridiktiv

Scale-ups (eerste grote kapitaalronde of sterke groei in omzet of personeel)

DataCamp, Qualifio, Sortlist, Spott, SweepBright

Disruptive innovation (doorbraaktechnologie of innoverend zakenmodel)

E-Peas, miDiagnostics, OnComfort, PixelVision, Qpinch

Student-start-up (opgericht door studenten)

Broptimize, MicroFlavours, Spentys, TechWolf, Vocsens

Tot 24 februari kunt u hier stemmen op uw favoriet. De prijzenpot bestaat uit topsmartphones van Huawei, zes maanden een gratis kantoor bij de Belgisch-Amerikaanse kamer van koophandel Belcham in New York of San Francisco, desks bij BeCentral in Brussel, een professioneel hostingpakket van Combell en allerlei coachingsessies.

Op het Brusselse start-upevent The Big Squeeze maakt organisator Startups.be op 28 maart bekend wie de opvolgers worden van de winnaars van 2018. Dat waren de hr-assistent Spencer in de categorie start-up en de 3D-specialist Twikit bij de scale-ups. BeCycled, een zoekertjessite voor tweedehands fietsmateriaal, was vorig jaar de beste start-up opgericht door een student. Find.me, dat aanbieders van reizen, huizen of jobs helpt hun aanbod te verfijnen, werd bekroond als meest disruptieve start-up.