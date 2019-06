In luttele jaren is de tatoeage opgeklommen van een waarmerk van randfiguren tot een trendy lifestyle-embleem.

Er is een grote kans dat u deze scene herkent: het is een van die warme dagen, uw gesprekspartner bukt voorover, iets meer huid dan gewoonlijk wordt zichtbaar, en u denkt: "Ha, heeft die ook al een tatoeage?" Dit kan zich voordoen op een receptie, een teamdag of een vergadering. Misschien bent u zelf wel die gesprekspartner en prijkt er een elfje op uw pols.

...