Start-ups in een kleine markt als de Belgische moeten snel over de grenzen kijken om hun klantenbestand aan te dikken. Maar hoe evalueer je welke markten het rijpst zijn voor je bedrijf? En hoe pak je de expansie aan?

Groepeer je de ondersteunende diensten en personeel in een sterk hoofdkwartier of kies je voor een gedecentraliseerde aanpak per land? En hoe kun je data gebruiken om je groei te versnellen? Op dat soort vragen kent Juliana Méndez het antwoord. De oprichter en CEO van Saleside, dat start-ups en kmo's helpt op basis van big data hun groei te versnellen, verklapt die salesgeheimen vandaag tijdens de derde onlinemodule van de Scale-Up Masterclass (zie Meegroeien met Scale-Up Masterclass).

...