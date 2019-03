Danny Ronaldo: 'Een circus toont de ellende niet. Circus moet altijd verwonderen'

De agenda staat vol en Circus Ronaldo ontving vorige maand nog de cultuurprijs Ultima voor circus. Danny Ronaldo heeft weinig reden tot klagen. Hoewel. "Circus Ronaldo is soms een trein die niet meer kan stoppen."

En toen stond Danny Ronaldo plots bij Disney on Ice. Hij die in zijn voorstellingen altijd zoekt naar nostalgie. Hij die al meer dan eens liet optekenen dat hij commerciële nevenproducten schuwt. "Ik kon niet anders", legt hij uit. "Mijn dochter wilde de show zien. Ik had me voorbereid op iets heel commercieels, maar het was nog honderd keer erger. Mijn mond viel open. Mensen werden er echt leeggeplunderd."

