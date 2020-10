Cynthia Verswijvel-Cornelissen wil als nieuwe voorzitter meer vrouwelijke investeerders aantrekken bij BAN Vlaanderen en streven naar meer samenwerking met andere organisaties. Het Vlaamse businessangelsnetwerk deed ook zijn vierhonderdste deal.

BAN Vlaanderen koppelt ondernemers die op zoek zijn naar financiering aan investerende businessangels en begeleidt daarna het onderhandelingsproces. Cynthia Verswijvel-Cornelissen vervangt Harry De Smedt als voorzitter van de raad van bestuur. Ze richtte samen met haar man Guido Verswijvel Finpower op, dat al een kwarteeuw financieel advies geeft aan familiebedrijven. Behalve in Finpower nam het duo - "we zijn een echte tandem" - ook participaties in een handvol bedrijven.

De twee stonden in 1999 mee aan de wieg van BizzBees. Dat businessangelsnetwerk versmolt iets later samen met andere netwerken tot BAN Vlaanderen.

Derde investeringsfonds

"Ik wil twee grote accenten leggen, " zegt Cynthia Verswijvel-Cornelissen. "Bij BAN Vlaanderen heb je vooral mannelijke investeerders en ondernemers. Ik wil meer vrouwelijke leden aantrekken en vrouwelijke investeerders en ondernemers meer in the picture zetten." De nieuwe voorzitter pleit ook voor financiële en economische basiskennis op school. "Ik heb vijf kinderen - een klein bedrijfje op zich tijdens corona - en merk hoe een leerling geen letter financieel-economische kennis meekrijgt als hij of zij niet de richting economie kiest. Als dat verandert, zou dat het algemene en zeker het vrouwelijke ondernemerschap stimuleren."

Het tweede accent van haar beleid is inzetten op samenwerking. "Ik wil meer contacten leggen met andere organisaties om samen met hen de processen en de producten - leningen bijvoorbeeld - voor ondernemers zo goed mogelijk te verbeteren", zegt ze.

De organisatie is daarnaast op zoek naar partners om een derde investeringsfonds op te zetten. BAN Vlaanderen heeft nog twee investeringsfondsen lopen, maar die komen stilaan aan het einde van hun levensduur.

OneBonsai

Dat er een nieuwe voorzitter komt, past in een strategische oefening die het netwerk in 2019 begon. "We lieten een extern bureau een doorlichting uitvoeren", zegt Reginald Vossen, de algemeen directeur van BAN Vlaanderen. "Op basis daarvan bekeken we hoe we onze werking en communicatie konden aanpassen." Er kwam bijvoorbeeld een Wise Academy om ondernemers en businessangels online een opleiding over financiering te laten volgen. "We zagen dat heel wat ondernemers naar gesprekken kwamen met bar weinig kennis van financiering en financiële taal. Ook sommige businessangels wilden bijleren."

BAN Vlaanderen krijgt 400 à 500 dossiers per jaar binnen. Daarvan worden er 100 voorgesteld aan de businessangels. Dat levert 25 tot 30 deals op, waar doorgaans meerdere angels bij betrokken zijn. De vierhonderdste deal was de kapitaalverhoging van 300.000 euro van OneBonsai. Daarbij waren twee investeerders van BAN Vlaanderen betrokken. Met dat geld wil het in 2013 opgerichte bedrijf doorgroeien in Europa met zijn trainingen in virtuele realiteit. Het bedrijf biedt nu ook industriële veiligheidstrainingen aan. Dat virtuele realiteit bedrijven in staat stelt opleidingen op afstand te geven, maakte dat het bedrijf kon inspelen op de coronapandemie.

