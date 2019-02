Bsit en Spott zijn Start-up en Scale-up van het jaar

Volgens Frederik Tibau , directeur internationale relaties bij de netwerkorganisaties Startups.be en Scale-ups.eu, bewijst Bsit dat België, bekend om zijn technologie voor bedrijven, ook met een consumentenapp internationaal hoge ogen kan gooien. "Spott is dan weer internationaal erkend als een van de meest innovatieve spelers in e-commerce", zegt Tibau.

Bsit, bekend van zijn babysitapp, haalde het met 33 procent van de stemmen voor het Turnhoutse DataStories (22%). De andere drie genomineerden in de categorie Start-up van het jaar waren de gezondheidsapp Pridictiv (15%), de photoapp Neveo (15%) en InvestSuite (15%), dat met een chatbot banken helpt het kapitaalbeheer van bemiddelde klanten te automatiseren. Het Brusselse Bsit volgt het Antwerpse Spencer op, dat vorig jaar in die categorie won.

Meer dan 300.000 gebruikers telt Bsit al in België en de internationalisering is ingezet. Het bedrijf, opgericht in 2015 door Donatienne van Houtryve en Géraldine Biebuyck, breidde uit naar Frankrijk, Nederland en Luxemburg. De Ierse broers Collison, de oprichters van de Amerikaanse eenhoorn Stripe (een eenhoorn is een start-up met waardering van meer dan een miljard dollar), vermelden Bsit graag als voorbeeld. Bsit gebruikt de Amerikaanse technologie om gebruikers gemakkelijker te laten betalen voor zijn babysitdiensten.

Spott

Scale-ups zijn grote start-ups, bedrijven die doorgaans al wat meer jaren op de teller hebben, meer dan een miljoen euro omzet halen en hun omzet en personeelsbestand snel zien groeien. In de categorie Scale-up van het jaar haalde de Aalsterse interactieve shoppingspecialist Spott het met 28 procent van de stemmen voor de online-datasciencelessen van DataCamp (25%), de vastgoedapp SweepBright (16%), het advertentietechnologiebedrijf Qualifio (16%) en Sortlist (15%), dat bedrijven helpt het juiste marketing- en communicatiebedrijf te vinden. Spott volgt het Antwerpse Twikit op, dat software maakt waarmee bedrijven hun 3D-ontwerpen kunnen laten aanpassen aan de wensen van de klant.

Spott is een app van het in 2013 door Jonas De Cooman en Michel De Wachter opgerichte bedrijf Appiness. Het bedrijf ontwikkelde advertentietechnologie die videofilmpjes en foto's interactief maakt. Kijk je naar een televisieprogramma en zie je iemand die een leuke jas draagt, dan kun je die jas meteen bestellen. Door de online-informatie die bedrijven zo verzamelen over gebruikers, krijgen ze bovendien nieuwe inzichten over hun klanten.

In de categorie Student Start-up van het jaar haalde MicroFlavours het met vlag en wimpel. Maar liefst 35 procent van de stemmen haalde de Brusselse start-up van Dario Vunckx binnen. Het bedrijf zet in op stadslandbouw en levert gezonde microgreens aan hotels en restaurants. TechWolf werd tweede, voor Spentys, Broptimze en VOCsens.

In de categorie Disruptieve innovatie van het jaar won e-peas. De start-up uit het Waals-Brabantse Mont-Saint-Guibert maakt batterijen waarmee via sensoren met het internet verbonden toestellen levenslang meegaan. Digital Wallonia, het platform dat de Waalse techscene ondersteunt, kroonde het bedrijf eerder ook al tot Startup of the year. PixelVision (25%) werd tweede, voor OnComfort (20%), miDiagnostics (17%) en Qpinch (12%).

De winnaars van de vierde editie van deze prijzen werden gekozen na een onlinestemronde, waarin 3298 mensen stemden, beduidend meer dan vorig jaar. De shortlists in de vier categorieën werden samengesteld door een jury onder leiding van Omar Mohout (Sirris). Zijn mede-juryleden waren Renaat Berckmoes (Fortino Capital), Isabel Michiels (Agoria), Thibaut Claes (SRIW), Simon Alexandre (The Faktory) en Benny Debruyne (Trends).

"We zijn erg tevreden met de winnaars die de Belgische start-upgemeenschap heeft gekozen", aldus nog Tibau. "Dat de laureaten gevestigd zijn in Vlaanderen, Wallonië en in Brussel, is een mooie weerspiegeling van het feit dat de start-upecosystemen in de drie Belgische regio's succesverhalen hebben om trots op te zijn."

De prijzenpot bestaat uit een gratis ticket voor een internationale GoGlobal-missie om een buitenlandse markt te verkennen, een gratis desk voor zes maanden in de Brusselse coworkingruimte BeCentral of bij de Amerikaans-Belgische Kamer van Koophandel Belcham in New York, professionele hostingpakketten, smartphones en allerlei coachingsessies. "De winnaars van de voorbije jaren hebben ons laten weten dat zo'n prijs de geloofwaardigheid van hun bedrijfje opkrikt bij klanten en bij investeerders", besluit Frederik Tibau van Startups.be/Scale-Ups.eu.