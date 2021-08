Bill Gates, de oprichter van Microsoft, is volgens het magazine Forbes gezakt naar de vijfde plaats op het lijstje van 's werelds rijkste personen, achter Facebook-topman en -oprichter Mark Zuckerberg.

De voornaamste reden voor die terugval is de scheiding van Bill Gates en Melinda French Gates, en de splitsing van hun bezittingen.

Gates maakt al sinds 1987 deel uit van het selecte kransje van topmiljardairs en het is de eerste keer dat hij buiten de top drie valt sinds Forbes met de lijst begon.

Bill Gates is momenteel 129,6 miljard dollar waard, terwijl Zuckerberg met 132 miljard dollar op de vierde plaats staat.

Bill en Melinda besloten uit elkaar te gaan nadat het voormalige hoofd van Microsoft in 2019 bevriend bleek geweest te zijn met Jeffrey Epstein. Er loopt ook een onderzoek wegens een vermoedelijke relatie van Gates met een Microsoft-werknemer, in 2000.

