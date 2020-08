Belgunique is een onlinegemeenschap waar lokale ontwerpers en makers hun producten kunnen voorstellen en verkopen.

Wat is Belgunique?

"Belgunique brengt ambacht en consumenten bij elkaar", zegt medeoprichtster Sofie Smolders. "De website bundelt het talent van zo'n 200 lokale makers. Via de community inspireren ze elkaar, maar Belgunique is vooral een onlinemarktplaats waar ze hun creaties kunnen verkopen."

Waaruit bestaat het aanbod?

"Onze shop telt 25 categorieën, zoals keramiek, verlichting, juwelen, textiel, kunst. De rubrieken 'eet' en 'drink' zijn het populairst. In coronatijden hebben we #blijfinuwkotkado gelanceerd", zegt Sofie Smolders. "Dat is een concept waarbij cadeaudozen rechtstreeks vanuit het atelier naar de gelukkige worden gestuurd. Dat bleek een hit, en dus hebben we die categorie permanent toegevoegd."

Hoe is het idee ontstaan?

"Twee jaar geleden raakte ik op een beurs geïntrigeerd door een designerklok", vertelt Sofie Smolders. "Toen ik daar thuis meer over wilde te weten komen, bleek dat niet makkelijk. Belgische creatievelingen hebben vaak geen kans om op te vallen tussen de massaproducenten die online actief zijn. Als marketeer wilde ik daar iets aan doen."

Hoe zit het businessmodel in elkaar?

"Belgunique werkt met een commissie op de verkoop", vertelt Kim Smolders, medeoprichtster en zus van Sofie. "We vragen ook lage, eenmalige opstartkosten aan wie zijn producten op onze website etaleert. Niet alleen consumenten kopen die producten. De vraag naar lokale cadeaubonnen en relatiegeschenken van bedrijven neemt almaar toe."

Wat is de grootste uitdaging?

"We zijn sterk afhankelijk van de mate dat de consument een toegevoegde waarde ziet in lokale producten", zegt Kim Smolders. "Maar we stellen vast dat de coronacrisis die beweging aanzwengelt. Daarnaast zijn we afhankelijk van het aanbod. Vaak moeten kleine ondernemers en producenten de markt in leven houden."

Krijgt Belgunique externe steun?

"We hebben alles grotendeels met eigen kapitaal gefinancierd", zegt Kim Smolders. "Er was enkel een kleine bijdrage van een businessangel bij de opstart. We hebben stilaan nieuw kapitaal nodig, daar gaan we nu proactief naar op zoek. We konden ook rekenen op begeleiding van Start it @KBC en kregen een subsidie van Flanders Investment & Trade om ons platform te vertalen."

Wat is Belgunique? "Belgunique brengt ambacht en consumenten bij elkaar", zegt medeoprichtster Sofie Smolders. "De website bundelt het talent van zo'n 200 lokale makers. Via de community inspireren ze elkaar, maar Belgunique is vooral een onlinemarktplaats waar ze hun creaties kunnen verkopen." Waaruit bestaat het aanbod? "Onze shop telt 25 categorieën, zoals keramiek, verlichting, juwelen, textiel, kunst. De rubrieken 'eet' en 'drink' zijn het populairst. In coronatijden hebben we #blijfinuwkotkado gelanceerd", zegt Sofie Smolders. "Dat is een concept waarbij cadeaudozen rechtstreeks vanuit het atelier naar de gelukkige worden gestuurd. Dat bleek een hit, en dus hebben we die categorie permanent toegevoegd." Hoe is het idee ontstaan? "Twee jaar geleden raakte ik op een beurs geïntrigeerd door een designerklok", vertelt Sofie Smolders. "Toen ik daar thuis meer over wilde te weten komen, bleek dat niet makkelijk. Belgische creatievelingen hebben vaak geen kans om op te vallen tussen de massaproducenten die online actief zijn. Als marketeer wilde ik daar iets aan doen." Hoe zit het businessmodel in elkaar? "Belgunique werkt met een commissie op de verkoop", vertelt Kim Smolders, medeoprichtster en zus van Sofie. "We vragen ook lage, eenmalige opstartkosten aan wie zijn producten op onze website etaleert. Niet alleen consumenten kopen die producten. De vraag naar lokale cadeaubonnen en relatiegeschenken van bedrijven neemt almaar toe." Wat is de grootste uitdaging? "We zijn sterk afhankelijk van de mate dat de consument een toegevoegde waarde ziet in lokale producten", zegt Kim Smolders. "Maar we stellen vast dat de coronacrisis die beweging aanzwengelt. Daarnaast zijn we afhankelijk van het aanbod. Vaak moeten kleine ondernemers en producenten de markt in leven houden." Krijgt Belgunique externe steun? "We hebben alles grotendeels met eigen kapitaal gefinancierd", zegt Kim Smolders. "Er was enkel een kleine bijdrage van een businessangel bij de opstart. We hebben stilaan nieuw kapitaal nodig, daar gaan we nu proactief naar op zoek. We konden ook rekenen op begeleiding van Start it @KBC en kregen een subsidie van Flanders Investment & Trade om ons platform te vertalen."