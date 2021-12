Het ondernemersvertrouwen in België is in december heel lichtjes gedaald. Maar in het algemeen veranderde het cijfer de jongste drie maanden nauwelijks, blijkt donderdag uit de maandelijkse conjunctuurenquête bij bedrijven door de Nationale Bank.

De indicator van het ondernemersvertrouwen staat in december op +3,6, een lichte daling (-0,6 procent) tegenover november. In juli stond het ondernemersvertrouwen nog historisch hoog (op +10,1), maar nadien daalde het opnieuw. De jongste drie maanden veranderde het cijfer nog nauwelijks.

De indicator daalde deze maand aanzienlijk in de sectoren die actief zijn in de dienstverlening aan bedrijven, wat de verslechtering van november bevestigt. In de andere bedrijfstakken werden beperktere ontwikkelingen opgetekend: een lichte stijging in de verwerkende nijverheid en een lichte daling in de handel en de bouw.

De algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtendens weergeeft, blijft dalen, aldus de Nationale Bank.

