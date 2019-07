België ontdekt de foodmarket: horeca en markt onder één dak

Frederic Eelbode medewerker Trends

Struinen langs kraampjes, een hapje en een drankje verorberen, het lijkt wel vakantie. Markten zoals La Boquiera in Barcelona en de Torvehallerne in Kopenhagen zijn toeristische trekpleisters. Ook in ons land duiken foodmarkets op. Waken over het evenwicht tussen horeca en markt lijkt de sleutel tot succes.

KEVIN GOOS "Onze foodmarket is meer dan horeca." © fotografie Debby Termonia

Mechelen op een wisselvallige zomeravond. In De Vleeshalle, een overdekte markthal uit 1881, is het gezellig druk. Aan de bar in het midden van de zaal tappen de barmannen biertjes, bereiden gin-tonics en schenken wijntjes. Rond de bar staan twaalf foodstands waar de bezoekers zowel verse gerechten kunnen kopen om ter plekke op te eten, als koopwaar om naar huis mee te nemen. Van burgers tot brood, van kroketten tot Vietnamese pho.

