De coronacrisis hakt stevig in op de evenementensector. Het Antwerpse audiovisuele bedrijf Blue Moon probeert nieuwe inkomsten aan te boren door te investeren in onlinestudio's om bedrijfsevents te streamen. "Met die nieuwe business willen we versterkt uit de crisis komen", zeggen de zaakvoerders.

Tien jaar geleden namen Gregory Buytaert (41) en Mathieu D'Hondt (38) Blue Moon over. "We doen de technische ondersteuning van bedrijfsevenementen. We verzorgen het licht, het geluid en het videowerk op congressen, evenementen en beurzen", vertelt Buytaert. "Vorig jaar deden we ongeveer 1300 projecten. Dat gaat van een bedrijf dat een geluidsinstallatie nodig heeft voor een bescheiden speech tot de techniek voor een groot congres van de Europese Volkspartij (EVP) in Zagreb, waar we twee weken hebben gekampeerd met een ploeg van dertig mensen."

"Daarnaast hebben we een afdeling die vaste audiovisuele infrastructuur installeert in meeting- en congresruimtes. Die activiteit is goed voor 18 procent van de omzet. We installeerden de geluidsinstallaties en de schermen in de Zoo van Antwerpen en Planckendael. Ook het congrescentrum Ter Elst in Edegem is een klant."Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Aartselaar, daarnaast is er een commerciële poot in Brussel. "Vorig jaar draaiden we een omzet van 3,7 miljoen euro. De jongste drie jaar zijn we met 50 procent gegroeid. Het team telt 26 vaste medewerkers en in drukke tijden meer dan 50 freelancers", zegt medezaakvoerder Mathieu D'Hondt. De stevige groei van Blue Moon hield aan tot het eerste kwartaal van dit jaar. "Eind maart haalden we nog 22 procent meer dan vorig jaar. Toen werd de stekker eruit getrokken. Door corona viel het grootste deel van onze omzet in een paar dagen weg. Dat was heftig", stelt D'Hondt. Corona veroorzaakte geen paniek bij de eigenaars van Blue Moon, maar stresserend was de crisis wel. "Ons personeelsbestand en onze omzet stijgen al tien jaar, en dan moet je van de ene op de andere dag je mensen tijdelijk werkloos maken. Leuk is anders", geeft Gregory Buytaert toe.Toen de evenementensector door de lockdown stilviel, schakelden de zaakvoerders van Blue Moon over op crisismanagement. Ze stelden investeringen uit, haalden een deel van de vrachtwagens en de bestelwagens uit circulatie, en onderhandelden met de bank om kredietaflossingen uit te stellen. De personeelskosten bleven onder controle door de tijdelijke werkloosheid. "De tijdelijke werkloosheid is cruciaal voor onze sector. Ze vermijdt dat we mensen moeten ontslaan", zegt Buytaert. Bovendien sleutelden de zaakvoerders aan een nieuw businessmodel. "We hebben maar één doel: met ons volledige team door deze crisis te raken", zegt Mathieu D'Hondt. De zaakvoerders van Blue Moon focussen nu meer op de vaste installaties. "We proberen maximaal in te zetten op die afdeling. En dat rendeert. In het eerste halfjaar is die activiteit met 25 procent gegroeid, terwijl de eventbusiness met 40 procent is teruggevallen", weet Gregory Buytaert. "De groei van de vaste installaties compenseert het omzetverlies van de events niet, maar bedrijven investeren nu wel meer in vaste infrastructuur om professioneel te kunnen communiceren met hun klanten en hun leveranciers. Het is een groeimarkt. We hebben ons team versterkt om in te pikken op die groei." Onlangs hebben de technici van Blue Moon de vergaderzaal van EVP-voorzitter Donald Tusk ingericht, zodat de gewezen voorzitter van de Europese Raad efficiënt virtueel kan vergaderen met de internationale kopstukken van zijn partij. Een tweede nieuwe groeipoot die Blue Moon heeft aangeboord, zijn onlinebedrijfsevenementen. "Het is niet omdat hun events niet meer kunnen doorgaan dat bedrijven niet moeten communiceren. Ze moeten zelfs meer dan ooit communiceren. Door het veelvuldige thuiswerk ontmoeten medewerkers, klanten en leveranciers elkaar veel minder dan voorheen", stelt Gregory Buytaert vast. Hij ziet een explosie van Skype-, Teams- en Zoom-vergaderingen en webinars allerhande."Maar veel mensen haken af. Een Zoom-meeting is goed voor een korte vergadering met niet al te veel mensen, maar als je een event met een keynotespreker, een panel, een muziekband, wilt vertalen naar de onlinewereld, volstaat dat niet. Voor een goed digitaal event heb je boeiende content nodig en de manier waarop je die op een scherm presenteert, moet kwalitatief zijn", zegt Mathieu D'Hondt. In de lege expohal van het congrescentrum Ter Elst in Edegem bouwde de technische ploeg van Blue Moon in april en mei vijf streaming- en opnamestudio's, van waaruit bedrijven hun boodschap de wereld kunnen insturen. "Het was een race tegen de klok om in juni klaar te zijn en nog een tiental online-events in de studio's te organiseren voor de zomervakantie. In het najaar staan er al meer dan dertig evenementen op de kalender", zegt Buytaert. Klanten zoals BASF, Sales- force, Fluvius en ABN AMRO Private Banking sprongen het eerst op de kar. "We werken met vaste opstellingen en kant-en-klare decors. Er is een setting voor een debat, een gesprek aan de bar of in de sofa. Het voelt heel natuurlijk aan. We maken eerder televisie dan een event. Bedrijven kunnen de opnames ook online zetten en er hun eigen Netflix van maken", zegt Mathieu D'Hondt. Hij ziet ook mogelijkheden voor hybride vormen, waarbij een beperkt publiek aanwezig is in de studio en de rest thuis volgt. "Er zijn verschillende interactiemogelijkheden. Je kunt sprekers op afstand laten inbellen, je kunt de deelnemers laten stemmen, ze kunnen chatten, je kunt opgenomen reportages uitzenden", stelt Gregory Buytaert. "En dat met de budgetten die bedrijven voorheen investeerden in hun live-events." "Dankzij de online-events zullen we het omzetverlies kunnen beperken tot 40 procent. Zonder die digitale business zou het -70 procent zijn geweest", weet Mathieu D'Hondt. Bij Blue Moon staan ze te springen om in het najaar weer live-events te doen, maar de zaakvoerders zijn realistisch. "Er zullen de komende maanden nauwelijks bedrijfsevenementen zijn en ook in 2021 zal nog niet alles kunnen. Het zal ook afhangen van hoe breed een eventueel vaccin wordt toegediend. Online-events zullen ook niet volledig verdwijnen als corona achter de rug is", verwacht Gregory Buytaert. "Zodra het kan, gaan we weer fysiek netwerken, maar zullen mensen nog drie uur in de file staan om naar een event te gaan? Zullen we nog internationale keynotesprekers overvliegen? Een deel van de livemarkt zal terugkomen, maar een deel zal online gebeuren, omdat het kan."De twee ondernemers zijn ervan overtuigd dat ze met hun online-aanpak versterkt uit de crisis zullen komen. Deze maand openen ze nieuwe online-eventstudio's in Flanders Expo in Gent en in Silo Brussels.