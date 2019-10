De Antwerpenaar Bart Van Acker, die in 2011 mee QbD oprichtte, mag zich dit jaar de Vlaamse Jonge Ondernemer van het Jaar 2019 noemen. "Over vijf jaar wil ik een onderneming met vijfhonderd medewerkers."

De prijs Vlaamse Jonge Ondernemer van het Jaar, die de ondernemersorganisatie JCI Vlaanderen uitreikt aan een verdienstelijke Vlaamse ondernemer onder de veertig, heeft een neus voor talent. Een paar jaar nadat Bert Baeck de prijs won, werd zijn start-up TrendMiner overgenomen door een groot Duits softwarebedrijf. Een andere winnaar is Pieter Janssens, die met zijn digitale agentschap Intracto de overnames aan elkaar rijgt. Ook Bart Van Acker (39), de Vlaamse Jonge Ondernemer van het Jaar 2019, rijdt met Quality by Design (QbD) een opmerkelijk parcours. Acht jaar na de oprichting draaide het bedrijf vorig jaar een omzet van meer dan 15 miljoen euro, waarvan 12 miljoen in België. Over het boekjaar dat werd afgesloten in maart 2018 leverde dat een winst van 837.345 euro op. QbD heeft 184 medewerkers, van wie er 120 in België werken. Het bedrijf heeft kantoren in België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Colombia en Mexico. "Ik denk dat niemand had verwacht dat Bartje Van Acker een succesvolle ondernemer zou worden", zegt hij zelf. "Ook voor mijn familie is het nog altijd een groot raadsel waar dat vandaan komt."

