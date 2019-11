De Antwerpse start-up Parkd plant dit jaar een kapitaalverhoging van 3 miljoen euro. De extra centen moeten de maker van parkeersoftware helpen bij zijn Europese expansie.

De komende maanden willen Olivier de Clercq en Nelson Dheedene een kapitaalverhoging van 3 miljoen euro doorvoeren. Ze zoeken die centen voor de uitbouw van Parkd, hun start-up van drie jaar oud. Het bedrijf ontwikkelde een platform dat de betaling van parkeertickets automatiseert en vereenvoudigt. Een beheerder van een vloot bedrijfswagens kan in enkele minuten alle wagens registreren op de Parkd-website en activeren. "Wij nemen een zorg weg voor de bestuurder", zegt financieel directeur Nelson Dheedene. "Parkeertickets voorschieten of boetes betalen is er niet meer bij. Wanneer bestuurders onze app hebben geprobeerd, willen ze niet meer zonder."

...