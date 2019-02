Ann Claes (JBC) en Pascal Leglise (Carrefour) zijn CSR Professionals 2018

De jaarlijkse toename van het aantal ingediende dossiers - met 210 dit keer dubbel zoveel als vorig jaar - en het steeds groter wordende publiek in de zaal, tonen hoe de duurzaamheidsprijs ingeburgerd raakt. Met de aandacht voor de klimaatcrisis, ook bij bedrijven, heeft de prijs de tijdgeest helemaal mee. CSR staat voor Corporate Social Responsibility, het Engelse equivalent van MVO of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dat betekent dat een bedrijf niet enkel winst nastreeft, maar ook rekening houdt met zijn impact op de mens en het milieu.

Ann Claes en Pascal Léglise volgen Eric de Deckere (Senior Technisch Manager Sustainable Transition van Havenbedrijf Antwerpen) en Philip Van Kelst (stichter en CEO van gastenverblijf en seminariecentrum Kasteelhoeve Wange) op als CSR Professional van het Jaar. Werden de kandidaten tot vorig jaar nog ingedeeld in de categorieën 'grote bedrijven' en kmo', dan gebeurde dat dit jaar voor het eerst volgens taalrol. Ann Claes, chief buying officer van het kledingbedrijf JBC, haalde het aan Nederlandstalige kant van Michel Germanès, managing director van het koffiebedrijf Efico, en Pascale Van Damme, managing director van het IT-bedrijf Dell EMC.

'Erkenning na twintig jaar werk'

Ann Claes was trots op de gerecycleerde denimcollectie die JBC onlangs in de winkel bracht. De jeansbroeken zijn helemaal - tot de ritssluiting en de labels toe - gemaakt van gerecycleerd materiaal. Dat is zeker geen losstaande actie van de retailer, want Claes zet al twintig jaar in op duurzaamheid.

"Voor ons team is het een ongelofelijke beloning om na twintig jaar erkenning te krijgen", zegt Ann Claes. "Twintig jaar geleden, toen we begonnen met productie in het Verre Oosten, was duurzaamheid nog niet zo vanzelfsprekend. Toen moest je meer verdedigen waarom duurzaamheid zo belangrijk was. Het gaat niet altijd om de prijs of de kwaliteit die het makkelijkst te produceren is, je hebt ook andere prioriteiten. Die zijn via de juiste kanalen de juiste prijs betalen en kwaliteit nastreven, want duurzaamheid betekent ook een goed product brengen. In het begin moesten we nog uitleggen waarom we het zo belangrijk vinden iedereen mee te krijgen, maar ik ben blij dat het na zoveel jaar loont."

'Een eindpunt en een nieuw begin'

Aan Franstalige kant haalde Pascal Léglise, CSR Director van de retailer Carrefour België, het van Corine Athas, CSR Advisor van Infrabel, en Julien Jacquet, Partner & CEO van PermaFungi. "Het is een functie die al meer dan twintig jaar geleden is gecreëerd, en vertrekt van veiligheid, kwaliteit, het milieu en ethiek", legt Pascal Léglise uit. "Aan de ene kant is deze prijs krijgen een eindpunt, maar paradoxaal genoeg, is het aan de andere kant ook een nieuw begin. Als je hoort welke verwachtingen de maatschappij heeft, moeten we veel sneller gaan en beantwoorden aan de verwachtingen van de burgers. We moeten de manier waarop we handel drijven radicaal veranderen. Die richting wil Carrefour uit met een voedingstransitie, zoals geïllustreerd door ons programma Act For Food."

'Niet alleen dromen en passie'

Tim Baart, partner bij het advocatenkantoor Laga, voorzitter van de vzw Time4Society en jurylid, loofde de twee winnaars om de concrete projecten waarmee ze konden uitpakken. "Het is niet gebleven bij dromen en passie. In hun verhaal, ook in hun schriftelijk dossier, blijkt dat ze heel concrete projecten hebben. Je hoorde van Ann dat ze een jeans hebben die volledig vervaardigd is van stoffen die in de circulaire economie zullen terugkomen. Pascal had heel veel voorbeelden van zaken die ze met Carrefour realiseren. Het gaat uiteindelijk om realisaties, en Ann en Pascal zijn in hun bedrijf de motor van die resultaten. They make it happen."

Duurzame starters

Nieuw dit jaar was een de CSR Pioneer, die een starter beloont die het afgelopen jaar een pioniersrol vervulde met een aansprekend duurzaamheidsproject. Joachim Commeene, de projectmanager integration van Accent Jobs, werd de Nederlandstalige CSR Pioneer 2018. Hij gooide hoge ogen met Jobroad, dat anderstalige nieuwkomers kansen geeft op de arbeidsmarkt. Mohamed Ibrir, verantwoordelijke properheid van het Brusselse Abattoir, werd de Franstalige CSR Pioneer. Onder zijn impuls daalde de grote hoeveelheid afval en voedselverspilling op de drukbezochte markten aan het slachthuis van Anderlecht, enorm.

Die drie genomineerden in elke categorie werden door een uitgebreide jury onder de leiding van Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB, geselecteerd uit een shortlist van tien. De leidraad bij de jurybeoordeling waren criteria gebaseerd op de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties - vaak aangeduid met de Engelse afkorting SDG's - en de ISO 26000 richtlijn. De stemming gebeurde in drie fases. Het oordeel van de jury was goed voor 60 procent. De onlinestemronde woog mee voor 20 procent, net als de stemmen die gisteren werden uitgebracht door de aanwezigen in de zaal.