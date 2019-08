Ann Claes, chief buying officer bij JBC, waste tijdens haar vakantiejob potten en pannen af, bracht prijsetiketten aan, verkocht kleren en maakte etalages in het familiebedrijf.

"Mijn broer en ik moésten vakantiewerk doen. Twee maanden thuis zitten of op straat lopen, dat was geen optie voor mijn ouders. Het was logisch dat we die studentenjob bij mijn vader deden, want die moest de vakantieperiodes van zijn vast personeel opvangen.

...