Vandaag - donderdag 6 februari - lanceren Nadia Makhfi (27) en Yana Smits (27) de eerste aflevering in hun podcast 50 koffies. Het duo bespreekt daarin met toonaangevende experts thema's waar ambitieuze en ondernemende vrouwen op botsen. "We kiezen een perspectief dat vrouwen interesseert, maar ook mannen zullen er iets aan hebben", zegt Yana Smits. "Onze gesprekspartners zijn zowel vrouwen als mannen. Wij kunnen leren van iedereen."

De serie podcasts focust op tien thema's die typisch zijn voor ondernemers of een carrière in het bedrijfsleven. Een aflevering kan bijvoorbeeld gaan over voorbeeldpraktijken in financiering, maar net zo goed over persoonlijke ontwikkeling en female empowerment. Smits en Makhfi wisten voor hun serie interessante gesprekspartners te strikken. Geert Noels, Conny Vandendriessche en Piet Colruyt behoren tot de experts met wie het duo een gesprek zal aangaan.

'Geen goeroes'

Makhfi en Smits kennen elkaar van het coworkingkantoor Girlsmode dat Smits in Antwerpen runt. Makhfi is fotografe. Het klikte tussen de twee en ze droomden van een educatief platform voor jonge ondernemende vrouwen. Voor ze besloten er een gezamenlijk project van te maken, besloten ze hun idee eerst voor te leggen aan een aantal belangrijke namen uit het zakenleven. Ze nodigden een aantal grote namen uit om samen op de koffie te gaan. Die ontmoetingen waren zo inspirerend dat het duo die ervaring wilde delen. De lancering van de podcast is het resultaat van die oefening.

"We zien onszelf niet als goeroe's", zegt Nadia Makhfi. "We willen zeker niet zeggen hoe je alles moet doen, maar we willen wel de tips van de beste mensen bij elkaar brengen en al die informatie op één plaats toegankelijk maken. We zijn op die manier een facilitator van kennis die de top van België met jonge ondernemers deelt."

Op termijn droomt het duo ervan een echte netwerkorganisatie uit te bouwen. "We zien in ons coworkingskantoor hoe mensen groeien door kennis samen te brengen", zegt Smits. "We hopen dat ooit op grotere schaal te kunnen doen en zo het verschil te maken."

De podcast zal zowel op een YouTube-kanaal te bekijken zijn als te beluisteren via de klassieke podcastkanalen. Wie zich wil abonneren, kan dat via de website www.50koffies.be.

