Omar Mohout wordt partner en head of digital bij het managementconsultancybedrijf Nova Reperta. De voorbije acht jaar begeleidde en adviseerde Mohout Belgische start-ups, scale-ups en groeibedrijven. "Ik stond al die jaren aan de zijlijn. Nu wil ik zelf weer ondernemen."

Het managementconsultancybedrijf Nova Reperta, dat dit jaar tien jaar bestaat, zet in op transformaties bij Benelux-bedrijven en begeleidt ze naar meer klantvriendelijkheid, efficiëntie, groei en digitalisering. "Ons eindproduct is implementatie, geen hoop slides die in een lade belandt", zegt Filip Leflot, partner bij Nova Reperta. "We vertellen de CEO niet hoe de markt in elkaar zit of hoe wij het zien, maar proberen te luisteren en de behoefte te kaderen. We zoeken samen naar oplossingen. Zo bouwen we een vertrouwensband op en begeleiden we het management naar de beoogde impact."

De initiële invalshoek van Nova Reperta was lean en operational excellence. Dat is gestaag opgeschoven naar klantenervaring en digitalisering. Zowel Belgische als Nederlandse afdelingen van grote bedrijven als SD Worx, Toyota Motor Europe, Le Pain Quotidien, Carglass, Dela, Visma/Raet en Lecot doen een beroep op het consultancybedrijf. Nova Reperta wil uitbreiden in België en Nederland, en meer inzetten op digitale mogelijkheden. Daarvoor trok het Omar Mohout aan als partner. De voormalige techondernemer werkte als entrepreneurship fellow bij het onderzoekscentrum Sirris en adviseerde zowel snelgroeiende start-ups als Fortune 500-bedrijven. Hij doceert groeistrategie aan de Antwerp Management School en Solvay in Brussel, en is bestuurder in verschillende bedrijven en organisaties, zoals BeCentral. Voor Omar Mohout is de stap logisch. "Ik begeleidde de voorbije acht jaar start-ups en scale-ups, maar was zelf geen ondernemer meer, al ben ik altijd ondernemend gebleven. Nova Reperta heeft een sterk partnerschap en een getalenteerd team, met boeiende klanten en een steile groeiambitie. Ik moest op die trein springen." Omar Mohout kent de wereld van de start-ups als zijn broekzak. Die ervaring wil hij meenemen, zodat de klanten van Nova Reperta in hun niche ook kunnen concurreren met technologiegiganten uit Silicon Valley en China. "Technologiescale-ups hebben kleine teams, maar het zijn superhelden. Ze hebben maatschappelijk en economisch een disproportioneel grote impact. Door technologie innovatief in te zetten en snel in te spelen op nieuwe kansen zorgen ze voor disruptie in de ondernemerswereld." De onzekerheid neemt toe, meent Mohout. Terwijl bedrijven vroeger vijf jaar ver konden plannen, is dat vandaag veel moeilijker, omdat de markt sneller verandert. "Dat betekent dat ze trager zijn op de markt en een inhaalbeweging moeten maken", zegt Mohout. "Digitale technologie in combinatie met innovatie in het bedrijfsmodel zijn daarvoor de drijvende krachten." Omar Mohout vergelijkt de digitalisering met de zwaartekracht, die onzichtbaar is, maar wel altijd en overal aanwezig is en een invloed heeft op wat je doet. "Door corona zijn we plotsklaps verhuisd van de aarde naar Jupiter, waar de zwaartekracht maal tien is. Velen werken thuis en de scholen zijn massaal online gegaan. Een jaar geleden was dat ondenkbaar." In die omgeving ziet hij dat de concurrentie anders is verdeeld. "Normaal verloopt de concurrentie in een gausscurve, waarbij het nummer één een kwart van de markt heeft, de tweede 20 procent, enzovoort. In een digitale omgeving claimt het nummer één een onevenredig groot marktaandeel. Het is niet zo moeilijk tien automerken, banken of supermarkten op te sommen in de klassieke economie, maar je moet al eens goed nadenken over het nummer twee na Uber in Europa. Of denk aan de zoekmachine van Google, met een marktaandeel van 94 procent in België." Dat veroorzaakt volgens Mohout een grote druk op bedrijven om in die nieuwe wereld te concurreren en te vermijden dat een kwart van hun omzet naar bol.com, Amazon, Booking.com of de appstore van Google of Apple gaat. In die omgeving is het enorm belangrijk hen te helpen om wendbaar te zijn, zegt Mohout. "Dat betekent niet snelheid maken - een bedrijf kan snel de verkeerde richting uitgaan - maar snel inspelen op marktveranderingen en kansen. De markt levert de sterkste, en zelfs de enige feedback die een bedrijf nodig heeft. Die mindset heeft Nova Reperta al jaren. Mijn komst zal dat niet veranderen, maar wel versterken." Mohout wil ook sterk inzetten op data. "Alle bedrijven verzamelen data, maar ze valoriseren die te weinig. We helpen onze klanten meer datagedreven te zijn door de operaties bijvoorbeeld te verbinden met de klantenervaring." Nova Reperta staat voor stevige uitdagingen. Net zoals veel andere bedrijven worstelt het met het vinden van geschikt talent. "Ons bedrijf heeft vijftig medewerkers. Wij zoeken talent met een hoog IQ én EQ", zegt Filip Leflot. "Het volstaat niet de slimste van de klas te zijn. We verkiezen evenwichtige mensen die goed samenwerken, zowel intern als met de klant. We bieden onze medewerkers steeds meer trainingen en opleidingen aan. En we maken ook veel plezier samen." Flexibiliteit staat eveneens hoog in het vaandel. "We willen een moderne werkgever zijn die flexibel omgaat met de behoeften van de medewerkers. We zoeken naar oplossingen voor medewerkers die bijvoorbeeld familiaal door een zware periode gaan. Maar we hebben ook oog voor mensen die zo snel mogelijk willen stijgen op de carrièreladder." De toekomst ligt in de samenwerking in ecosystemen. Nova Reperta kan daarin een mooi trackrecord voorleggen, want het werkt al jarenlang samen met start-ups in bepaalde niches en grotere organisaties die complementair zijn. "Een ecosysteem is een beetje een modewoord, maar je werkt niet in een vacuüm. Er is meer kennis over je sector buiten de bedrijfsmuren dan daarbinnen. Samenwerken is geen optie, maar een must. Dat geldt zowel voor Google en Facebook als voor een Vlaamse kmo", zegt Omar Mohout. Met de komst van Mohout wil Nova Reperta dat nog versterken. "Er komen almaar meer kansen om samenwerkingen uit te diepen en nieuwe samenwerkingen aan te gaan", zegt Leflot. "Zo'n ecosysteem heeft een menselijk en een zakelijk aspect. Zakelijk zoeken we complementariteit zonder of met een beperkte overlap. Daarnaast werk je samen op basis van vertrouwen. Dat betekent dat je loyaal bent tegenover elkaar. Is die loyaliteit eenzijdig, dan begint het partnerschap te wankelen."