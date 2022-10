Niet iedereen die zijn booster gaat halen, krijgt de recente coronavaccins toegediend. De richtlijn van het Agentschap Zorg en Gezondheid Vlaanderen is nochtans dat er uitsluitend nog bivalente vaccins mogen worden gezet.

De bivalente versies zijn de nieuwe coronavaccins van Pfizer en Moderna, die zowel op de originele Wuhan-stam als op de omikronvariant zijn geënt. Sinds vorige week zijn er van Pfizer bovendien bivalente vaccins beschikbaar die ook zijn aangepast aan de nieuwste subversie van de omikronvariant (BA5). Alleen voor een heel kleine groep patiënten, die de mRNA-vaccins niet verdragen, wordt gekozen voor het vaccin van Johnson & Johnson.

Volgens een artikel in Het Nieuwsblad kregen de jongste weken meer dan 50.000 Vlamingen een boosterprik met een niet aan de omikronvariant aangepast vaccin. Eerder had ook data-expert Joris Vaessen, die op Twitter een dashboard over covid-19 bijhoudt, al berekend dat tussen de start van de herfstcampagne op 12 september en begin deze maand zo'n 85.000 Belgen het oorspronkelijke vaccin als booster toegediend kregen. Hij baseerde zich voor die bewering op cijfers van Sciensano.

'Sporadische vergissingen'

Bij het Agentschap Zorg en Gezondheid twijfelt woordvoerder Joris Moonens niet aan de echtheid van de cijfers. Hij benadrukt echter dat het agentschap wel degelijk de opdracht gaf om vanaf 12 september enkel nog de bivalente vaccins in te spuiten. "Maar wie toch het oorspronkelijke vaccin heeft gekregen, moet zich geen zorgen maken", zegt Moonens. "Het is geweten dat ook de oorspronkelijke versie de kans op een ziekenhuisopname vermindert."

Dat er toch Vlamingen een oud vaccin toegediend kregen, wijt Moonen aan sporadische vergissingen. Op onze vraag waarom de voorraad verouderde vaccins dan niet is vernietigd, antwoordt hij dat die stock ooit nog van nut zou kunnen blijken. "Die nu vernietigen zou in dat opzicht niet verstandig zijn."

Bijna 3,2 miljoen Belgen, of 34 procent van de bevolking, hebben al een tweede boosterprik tegen het coronavirus gekregen. Half september waren er in ons land nog ruim 9,1 miljoen vaccindosissen in stock. Volgens een informele bron waren 3,2 miljoen dosissen daarvan verouderde mRNA-vaccins van Pfizer of Moderna.

