De wet op de kernuitstap afschaffen, en zelfs de bouw van nieuwe kerncentrales mogelijk maken. Het is de ambitie van de ngo 100 TWh. Die organiseert op 11 september een betoging met als motto Stand up for Nuclear.

"We richten ons zowel op de Belgische als op de Europese beleidsmakers. We zien een enorm draagvlak voor kernenergie", stelt Paul Bossens, de voorzitter van 100 TWh.

Twee jaar geleden nam een honderdtal mensen deel aan de betoging, nu hoopt u op 250 tot 500. Dat is geen enorme opkomst.

PAUL BOSSENS. "We zijn ervan overtuigd dat een stilzwijgende meerderheid voor kernenergie is. Ik merk dat bijvoorbeeld aan de reacties op media-artikels, waarin steeds meer mensen pleiten voor kernenergie. Die boodschap willen we ook geven aan de politiek en de media. Het is ook een internationale demonstratie: we verwachten deelnemers uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, Finland, Polen, Italië, Canada, de Verenigde Staten en mogelijk Zuid-Korea. Het gaat om het klimaat en het milieu, en kernenergie is de beste manier om die klimaatneutraliteit te bereiken."

Kernenergie ligt moeilijk in Europa. Twee nieuwe reactoren in Finland en Frankrijk lopen jaren achter op de timing en zitten ver boven hun budget. Voor het Britse Hinkley Point is de investeringsbeslissing nog altijd niet genomen.

BOSSENS. "Die vertragingen komen vooral omdat het om prototypes gaat, en tegenstanders steeds de discussie willen heropenen. In de Verenigde Arabische Emiraten zijn tegelijkertijd vier reactoren gebouwd. Dat bewijst dat het wél kan, mits de context goed is. Helaas is er bijvoorbeeld geen uniforme wetgeving in Europa. Nochtans draait onze economie op betrouwbare, stabiele energie."

Voert u geen achterhoedegevecht? Toen de N-VA in de regering zat, heeft ze de kernuitstap niet teruggedraaid. De huidige minister van Energie, Tinne Van der Straeten, is vastbesloten de kerncentrales te sluiten.

BOSSENS. "Ik hoor en lees dat er sinds de beslissing van de kernuitstap niets is gebeurd om die mogelijk te maken. Wel, dat komt omdat het gewoonweg niet kan. Anders raken we hopeloos in de knoei met onze energiebevoorrading. Hernieuwbare energie krijg je alleen wanneer het waait of de zon schijnt, maar wat doe je als dat er in de winter tien dagen of meer niet is. De industrie, maar ook ziekenhuizen hebben betrouwbare energie nodig."

Nochtans heeft ook Engie, de uitbater van de kerncentrales, al laten weten dat ook de laatste twee kernreactoren dicht gaan.

BOSSENS. "Ik vind dat spijtig, maar ik kan het begrijpen. Dat is het gevolg van twintig jaar stop-gobeleid: eerst wordt de levensduur verlengd, vervolgens niet, dan weer wel. Dat is een van de redenen waarom kernenergie te duur is: hoe kun je iets financieren voor de komende zestig jaar, wanneer de politiek om de 4,5 jaar van koers verandert? Maar wij rijden niet voor Engie of de nucleaire sector.

"Er is steeds meer elektriciteit nodig: voor elektrische auto's, warmtepompen enzovoort. Waarom sluiten we dan perfect draaiende centrales? De politiek zegt dat er over de oudste vijf reactoren geen discussie meer is, terwijl ze volgens ons alle zeven nog perfect open kunnen blijven. Tegen kernenergie zijn is iets uit de vorige eeuw. In de context van de Koude Oorlog kon ik dat begrijpen, maar voor de klimaatuitdaging is de nucleaire technologie juist de oplossing. Het beheer van het kernafval is geen probleem: het gaat over kleine volumes, en er wordt gewerkt aan manieren om de periode van hoogradioactiviteit te reduceren tot enkele honderden jaren."

