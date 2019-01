Net geen 50.000 flexi-jobbers in 2018

Wie een centje wil bijverdienen, bovenop zijn loon of pensioen, kan dat sinds 1 december 2015 fiscaal voordelig via een flexi-job. Voorwaarde is wel dat je minstens vier vijfde werkt bij een andere werkgever of gepensioneerd bent. Aanvankelijk was het systeem enkel bedoeld voor de horeca, maar dat werd begin vorig jaar uitgebreid. Sindsdien kan je als flexi-jobber ook bij een bakker, slager, handelaar, warenhuis, kapper of schoonheidssalon aan de slag.

Nog steeds klust de overgrote meerderheid (35.941 mensen of 72 procent) bij in de horeca, maar daarnaast staken 6.563 Belgen in 2018 hun handen uit de mouwen in de handel en 384 bij een kapper of beautysalon. Gemiddeld werken ze 4,2 uur per week, verdienen ze bijna 12 euro per uur en 218 euro extra per maand.

'De tijd is er waarschijnlijk nog niet rijp voor, maar ik ben wel voorstander van een verdere uitbreiding van het systeem in de toekomst', zegt minister van Bestrijding van Sociale Fraude Philippe De Backer (Open VLD) in de krant.