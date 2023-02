De ervaring die ze opdeed bij het taxibedrijf Uber en bij het e-scooterdeelplatform Felyx gaat Arien Wolterink nu gebruiken om het Belgische chauffeurdienstenbedrijf Get Driven beter te structureren en klaar te maken voor groei in het buitenland.

Eigenlijk had Gunther Ghysels, die Get Driven oprichtte in 2016 en tot nu leidde als CEO, nu op reis willen zijn in Australië. Maar hij alsnog besloten zijn bedrijf niet te verkopen. Samen met Steve Rousseau, aan wie hij tweemaal een deel van zijn aandelen verkocht, blijft Ghysels aandeelhouder van Get Driven. Terwijl Arien Wolterink vanaf 15 februari als nieuwe CEO een managementstructuur en strategie in de scale-up moet brengen, wil Ghysels vooral in de nieuwe buitenlandse markten meehelpen met de opstart. Via de app van Get Driven kun je een chauffeur boeken om je met je eigen auto ergens naartoe te rijden. Ghysels sluit niet uit dat hij weer zelf af toe een ritje als chauffeur gaat maken om markt aan te voelen.

De wensdroom van een lange reis kwam er na de hectische jaren die Gunther Ghysels achter de rug heeft. Hij moest al zijn ondernemerstalent aanspreken om zijn bedrijf door de coronapandemie te loodsen. Het bedrijf stond net voor zijn internationalisering toen de pandemie het publieke leven lam legde. Get Driven draaide op zakenmensen die reistijd willen omzetten in werktijd, en mensen die een glas gedronken hebben en zich met hun eigen auto naar huis laten rijden. Begin 2020 werkten 2.800 Belgische bedrijven met de app van Get Driven. 400 chauffeurs reden 8.000 uur per maand met zakenmensen. Die omzet viel weg.

Internationaal

Ghysels vond een alternatief in de fleetactiviteiten van bedrijven - nieuwe auto's moesten ook tijdens de lockdown geleverd en verplaatst worden - en andere ritjes zonder chauffeur, zoals het opleggen van winterbanden of voor onderhoud. Die nieuwe activiteiten blijven, maar ondertussen draait de oorspronkelijke dienstverlening weer op volle toeren. In 2022 bedroeg de omzet weer 3,5 miljoen euro. "In 2023 willen we verdubbelen naar 7 miljoen euro," zegt Gunther Ghysels. Het internationaliseringplan dat door corona in de kast werd gestopt, ligt weer op tafel. De nieuwe CEO weet hoe dat moet, haar vorige job was global launch manager bij Felyx. "Arien zal zeker haar stempel drukken," zegt Gunther Ghysels. "Ze heeft in het verleden al landen geopend. Zij zal zorgen voor een plan van aanpak. Met Arien kunnen we versneld naar de Nederlandse markt. Daarna naar Duitsland in april. Het Verenigd Koninkrijk wordt het vierde land."

In België zijn meer dan 1.000 chauffeurs actief, terwijl Get Driven nauwelijks tien mensen vast in dienst heeft. Hoewel het bedrijf focust op groei, sloot het 2022 met een kleine winst af. Opvallend is dat Get Driven nog geen durfkapitaal ophaalde, al verkocht Ghysels wel een deel van zijn aandelen aan vennoot Steve Rousseau. "Ik denk wel dat er een moment zal komen dat we kapitaal moeten ophalen, wanneer we in Duitsland en Engeland een bepaalde omzet halen."

Eigenlijk had Gunther Ghysels, die Get Driven oprichtte in 2016 en tot nu leidde als CEO, nu op reis willen zijn in Australië. Maar hij alsnog besloten zijn bedrijf niet te verkopen. Samen met Steve Rousseau, aan wie hij tweemaal een deel van zijn aandelen verkocht, blijft Ghysels aandeelhouder van Get Driven. Terwijl Arien Wolterink vanaf 15 februari als nieuwe CEO een managementstructuur en strategie in de scale-up moet brengen, wil Ghysels vooral in de nieuwe buitenlandse markten meehelpen met de opstart. Via de app van Get Driven kun je een chauffeur boeken om je met je eigen auto ergens naartoe te rijden. Ghysels sluit niet uit dat hij weer zelf af toe een ritje als chauffeur gaat maken om markt aan te voelen. De wensdroom van een lange reis kwam er na de hectische jaren die Gunther Ghysels achter de rug heeft. Hij moest al zijn ondernemerstalent aanspreken om zijn bedrijf door de coronapandemie te loodsen. Het bedrijf stond net voor zijn internationalisering toen de pandemie het publieke leven lam legde. Get Driven draaide op zakenmensen die reistijd willen omzetten in werktijd, en mensen die een glas gedronken hebben en zich met hun eigen auto naar huis laten rijden. Begin 2020 werkten 2.800 Belgische bedrijven met de app van Get Driven. 400 chauffeurs reden 8.000 uur per maand met zakenmensen. Die omzet viel weg.Ghysels vond een alternatief in de fleetactiviteiten van bedrijven - nieuwe auto's moesten ook tijdens de lockdown geleverd en verplaatst worden - en andere ritjes zonder chauffeur, zoals het opleggen van winterbanden of voor onderhoud. Die nieuwe activiteiten blijven, maar ondertussen draait de oorspronkelijke dienstverlening weer op volle toeren. In 2022 bedroeg de omzet weer 3,5 miljoen euro. "In 2023 willen we verdubbelen naar 7 miljoen euro," zegt Gunther Ghysels. Het internationaliseringplan dat door corona in de kast werd gestopt, ligt weer op tafel. De nieuwe CEO weet hoe dat moet, haar vorige job was global launch manager bij Felyx. "Arien zal zeker haar stempel drukken," zegt Gunther Ghysels. "Ze heeft in het verleden al landen geopend. Zij zal zorgen voor een plan van aanpak. Met Arien kunnen we versneld naar de Nederlandse markt. Daarna naar Duitsland in april. Het Verenigd Koninkrijk wordt het vierde land."In België zijn meer dan 1.000 chauffeurs actief, terwijl Get Driven nauwelijks tien mensen vast in dienst heeft. Hoewel het bedrijf focust op groei, sloot het 2022 met een kleine winst af. Opvallend is dat Get Driven nog geen durfkapitaal ophaalde, al verkocht Ghysels wel een deel van zijn aandelen aan vennoot Steve Rousseau. "Ik denk wel dat er een moment zal komen dat we kapitaal moeten ophalen, wanneer we in Duitsland en Engeland een bepaalde omzet halen."