Natuurbeheerder Michaël Cassaert: 'Wandelen is een traag avontuur'

Wanderlust is een Duits woord dat ook in andere talen een plaats heeft verworven. Het begrip simpelweg vertalen als 'zin om te wandelen' zou het tekortdoen. Het omvat een hele filosofie: het duidt op de zin om te reizen, te exploreren, avonturen te beleven. Een fervente aanhanger was de componist Franz Schubert. Voor hem was wanderlust een manier om naar de wereld te kijken. In de tijd van de romantiek lagen er nog geen snelwegen en je kon geen vliegtuig nemen naar een exotische bestemming. Reizen betekende dat je per koets of te voet dicht bij het buitenleven kwam. De romantici, onder wie componisten als Schubert en Robert Schumann, geloofden dat je buiten het geluk kon vinden. De idyllische gedichten van literaire collega's zoals Johann Wolfgang von Goethe zetten ze om in liederen, vaak met de Alpen, de Rijn of het Zwarte Woud als onderwerp.

