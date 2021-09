Na een groei met 1,7 procent in het tweede kwartaal, zal de Belgische economie in het derde kwartaal nog iets sneller groeien: met 1,8 procent (vergeleken met het kwartaal ervoor). Dat verwacht de Nationale Bank van België (NBB).

De instelling verwacht onder meer dat de consumenten meer zullen uitgeven. 'De groei van de particuliere consumptie zou in het derde kwartaal zelfs nog hoger uitvallen, vooral omdat ze tijdens de eerste weken van het tweede kwartaal nog werd gedrukt door verscheidene beperkende maatregelen', stelt de NBB.

Ook de investeringen van bedrijven en van de overheid, en de investeringen in woningen, zullen volgens de prognose verder toenemen. De bijdrage van de netto-uitvoer tot de economische groei zal daarentegen vermoedelijk negatief uitvallen. 'De sterke binnenlandse vraag stimuleert de groei van de invoer, terwijl vooral de vertragende vraag in de verwerkende nijverheid de uitvoergroei op korte termijn zou beperken', klinkt het. Het derde kwartaal omvat de maanden juli, augustus en september.

