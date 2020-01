Michèle Sioen, de CEO van de beursgenoteerde textielgroep Sioen Industries, gaf vandaag de eerste gastles van Ondernemers voor de Klas. Sioen gaf de laatstejaarsleerlingen van Het College van Vilvoorde de raad ervoor te gaan en te kiezen voor een knelpuntberoep.

De komende acht weken staan 500 ondernemers en bedrijfsleiders in heel Vlaanderen voor de klas. "Zij zullen scholieren uit het secundair en hoger onderwijs leren wat ondernemen en werken in het bedrijfsleven is", zegt Peter Coenen, de directeur van Vlajo. De organisatie biedt onderwijsprogramma's aan om de ondernemingszin bij jongeren te stimuleren. Vandaag beet Michèle Sioen, de CEO van de beursgenoteerde textielgroep Sioen Industries, de spits af. De topvrouw nam 60 laatstejaarsleerlingen van Het College in Vilvoorde mee in de wondere wereld van technisch textiel, familiaal en internationaal ondernemerschap. In de komende weken worden 750 zulke gastlessen gegeven. Ongeveer 10.000 jongeren zullen de lessen volgen.

Streven naar excellentie

"Mijn boodschap aan de jongeren is dat ze hun volgende stappen in het hoger onderwijs doordacht moeten zetten", zegt Michèle Sioen. "Ze moeten kiezen voor iets wat hen echt interesseert en doen wat ze graag doen. En er dan voluit voor gaan, streven naar excellentie. Ik raad de jongeren ook aan om te kijken naar de vele knelpuntberoepen. De industriële wereld schreeuwt om IT'ers en ingenieurs." Sioen geeft het voorbeeld van de verregaande digitalisering en automatisering in onze industrie. "België is een duur land om te produceren. Maar we kunnen de maakindustrie hier houden door volop in te zetten op automatisatie. Ook de integratie van artificiële intelligentie in onze fabrieken zal daarbij helpen. Ik reken op de jonge generatie om artificiële intelligentie in de productiewereld te introduceren."

Vlajo wil met het onderwijsproject Ondernemers voor de Klas het belang van ondernemerschap en ondernemingszin bij jongeren verhogen. "Laat de jongeren die een droom hebben om te ondernemen maar een start-up beginnen. Tegenwoordig gaat dat al makkelijker en sneller. Maar succes is niet vanzelfsprekend", weet Michèle Sioen. "Dat vraagt offers, kijk naar de topsporters. Ondernemen gaat met vallen en opstaan. Laat u goed omringen en vraag raad." Sioen pleit voor ondernemerschap op alle niveaus. "In een bedrijf onderneemt niet alleen de top. In ons bedrijf verwachten we van elke werknemer een ondernemende ingesteldheid."

Aandacht voor STEM

Nieuw dit jaar in de reeks Ondernemers voor de Klas is de aandacht voor STEM (wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde) vanaf de eerste graad van het secundair onderwijs. "STEM-ondernemers voor de Klas voeren we dit jaar in op vraag van het bedrijfsleven", stelt Peter Coenen van Vlajo. "STEM gaat niet over de vakken wiskunde, techniek of fysica. STEM biedt mogelijkheden om de klimaatopwarming tegen te gaan, om oplossingen te vinden voor de mobiliteit en de gezondheid. Op die manier willen we STEM in de kijker zetten, want dat komt binnen bij de jongeren."

Ook Michèle Sioen is ervan overtuigd dat jongeren die STEM-richtingen volgen, straks mee het verschil kunnen maken op het gebied van milieu en klimaat. "Wij zijn constant op zoek naar nieuwe recycleerbare en biodegradeerbare producten. Jongeren zijn gevoelig voor die thema's. We hebben STEM-profielen nodig om te innoveren en nieuwe producten en productieprocessen te ontwikkelen."

De komende acht weken staan 500 ondernemers en bedrijfsleiders in heel Vlaanderen voor de klas. "Zij zullen scholieren uit het secundair en hoger onderwijs leren wat ondernemen en werken in het bedrijfsleven is", zegt Peter Coenen, de directeur van Vlajo. De organisatie biedt onderwijsprogramma's aan om de ondernemingszin bij jongeren te stimuleren. Vandaag beet Michèle Sioen, de CEO van de beursgenoteerde textielgroep Sioen Industries, de spits af. De topvrouw nam 60 laatstejaarsleerlingen van Het College in Vilvoorde mee in de wondere wereld van technisch textiel, familiaal en internationaal ondernemerschap. In de komende weken worden 750 zulke gastlessen gegeven. Ongeveer 10.000 jongeren zullen de lessen volgen."Mijn boodschap aan de jongeren is dat ze hun volgende stappen in het hoger onderwijs doordacht moeten zetten", zegt Michèle Sioen. "Ze moeten kiezen voor iets wat hen echt interesseert en doen wat ze graag doen. En er dan voluit voor gaan, streven naar excellentie. Ik raad de jongeren ook aan om te kijken naar de vele knelpuntberoepen. De industriële wereld schreeuwt om IT'ers en ingenieurs." Sioen geeft het voorbeeld van de verregaande digitalisering en automatisering in onze industrie. "België is een duur land om te produceren. Maar we kunnen de maakindustrie hier houden door volop in te zetten op automatisatie. Ook de integratie van artificiële intelligentie in onze fabrieken zal daarbij helpen. Ik reken op de jonge generatie om artificiële intelligentie in de productiewereld te introduceren."Vlajo wil met het onderwijsproject Ondernemers voor de Klas het belang van ondernemerschap en ondernemingszin bij jongeren verhogen. "Laat de jongeren die een droom hebben om te ondernemen maar een start-up beginnen. Tegenwoordig gaat dat al makkelijker en sneller. Maar succes is niet vanzelfsprekend", weet Michèle Sioen. "Dat vraagt offers, kijk naar de topsporters. Ondernemen gaat met vallen en opstaan. Laat u goed omringen en vraag raad." Sioen pleit voor ondernemerschap op alle niveaus. "In een bedrijf onderneemt niet alleen de top. In ons bedrijf verwachten we van elke werknemer een ondernemende ingesteldheid."Nieuw dit jaar in de reeks Ondernemers voor de Klas is de aandacht voor STEM (wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde) vanaf de eerste graad van het secundair onderwijs. "STEM-ondernemers voor de Klas voeren we dit jaar in op vraag van het bedrijfsleven", stelt Peter Coenen van Vlajo. "STEM gaat niet over de vakken wiskunde, techniek of fysica. STEM biedt mogelijkheden om de klimaatopwarming tegen te gaan, om oplossingen te vinden voor de mobiliteit en de gezondheid. Op die manier willen we STEM in de kijker zetten, want dat komt binnen bij de jongeren."Ook Michèle Sioen is ervan overtuigd dat jongeren die STEM-richtingen volgen, straks mee het verschil kunnen maken op het gebied van milieu en klimaat. "Wij zijn constant op zoek naar nieuwe recycleerbare en biodegradeerbare producten. Jongeren zijn gevoelig voor die thema's. We hebben STEM-profielen nodig om te innoveren en nieuwe producten en productieprocessen te ontwikkelen."