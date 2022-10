Michael Anseeuw wordt de nieuwe CEO van BNP Paribas Fortis, de grootste bank van het land. Hij volgt op 1 januari 2023 Max Jadot op, die de voorzitter van de raad bestuur wordt.

De 50-jarige Anseeuw is al ruim twintig jaar in dienst bij BNP Paribas Fortis en zijn voorgangers. Daarvoor werkte hij enkele jaren als consultant voor Accenture. Sinds 2014 staat hij aan het hoofd van de retailbank en sinds 2015 is hij lid van het uitvoerend comité van BNP Paribas Fortis.

Max Jadot, die 65 wordt, leidde sinds 2011 de grootste bank van het land. Vanaf 1 januari 2023 wordt hij voorzitter van de raad van bestuur. De huidige voorzitter, Herman Daems, stopt als bestuurder van de bank en krijgt de titel van erevoorzitter. Daems was voorzitter sinds 2009.

Volgens BNP Paribas Fortis is de keuze voor het duo Anseeuw-Jadot een keuze voor continuïteit, volledig in lijn met het strategisch plan 2025 van de bank. In een persbericht verklaart Max Jadot: "Met de keuze voor Michael Anseeuw als nieuwe CEO komt iemand aan het roer van de bank die onze business en onze bank door en door kent en als lid van het directiecomité een belangrijke rol speelde in het uitwerken van onze strategie."

