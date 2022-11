De Parking Keerdok opent vandaag de deuren in Mechelen. Het energieneutrale complex telt 500 parkeerplaatsen, een winkel en kantoren. Het kan door zijn typische constructie elk moment omgevormd worden voor een ander doel, zoals woningen. Keerdok is het eerste deel van een volledig nieuwe stadswijk.

Vandaag, 21 november, open in Mechelen-Noord de Parking Keerdok, een project van de ontwikkelingsbedrijven Mont-Real en Kairos, de Belgische poot van de Nederlandse BAM-groep. "Het betekent de start van de grootschalige transformatie van de wat troosteloze omgeving rond het Keerdok tot een bruisende, nieuwe stadswijk met 550 woningen, kantoren en winkels in een groene omgeving", zegt Bart Langens (Mont-Real). "Het is een iconisch gebouw dat een nieuwe toegangspoort vormt van Mechelen, op 750 meter van Sint-Romboutstoren." Het complex telt meer dan 500 parkeerplaatsen, een Louis Delhaize-supermarkt en twee kantoorverdiepingen, die worden ingenomen door Voka Kempen-Mechelen.

Mont-Real en Kairos kochten de grond, ooit een stadskanker, zo'n twee jaar geleden van Iverlek (Fluvius). De ontwikkeling werd opgestart na een openbare aanbesteding van de stad Mechelen, die de parking 27 jaar in erfpacht heeft. BAM Interbuild stond in voor de constructie van het complex, die 25 miljoen euro heeft gekost. Het duurzaamvastgoedfonds Triginta wordt de nieuwe eigenaar.

Het gebouw van 18.800 vierkante meter werd ontworpen door POLO Architects - Archipelago. Het heeft laadinfrastructuur voor elektrische wagens, een stalling voor 117 fietsen, 1;000 vierkante meter retail, 1.400 vierkante meter kantoren en een dakterras van 600 vierkante meter. Het gebouw is zo ontworpen dat het aantal parkeerplaatsen vlot kan stijgen of dalen, in functie van de gewijzigde mobiliteit.

Baanbrekende architectuur

Het gevelraster draagt het volledige gebouw. "Dat is baanbrekend", aldus Langens. "We hebben de verdiepingen hoger gemaakt, zodat in de toekomst tussen elk verdiep een extra laag kan worden geschoven. Het parkeergebouw is één grote, kolomvrije overspanning en kan daardoor in functie van nieuwe behoeftes snel verbouwd worden en ruimte bieden voor diverse functies zoals diensten, kantoren of appartementen. Het is een iconisch gebouw voor de volgende eeuwen."

Het complex draait met 419 zonnepanelen en geothermische boringen op 100 procent hernieuwbare energie. Ruim de helft van de elektriciteitsproductie gaat naar de laadinfrastructuur. De rest is bestemd voor de kantoren en de supermarkt.

Nu de bouw van het parkingcomplex afgesloten is, ontwikkelt Mont-Real met Kairos aan de overkant 53 nieuwe woningen annex een hotel. Mont-Real, opgericht door Langens en zijn medevennoot Michel Vanderstraeten, is al tien jaar vanuit Antwerpen actief in stadsontwikkelingsprojecten, zoals het Schelde Eiland in Oudenaarde, en een schoolsite in Sint-Pieters-Leeuw. Kairos, met vestigingen in Antwerpen en Brussel, ontwikkelde onder meer de Tivolisite in Laken en het ZNA ziekenhuis te Antwerpen.

