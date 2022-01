Het Mechelse Ativo heeft grote ambitie met zijn tool voor Jira, Ativo Programs. CEO en oprichter Edwin Rozie is ervan overtuigd dat zijn bedrijf het nummer één wordt in zijn niche.

Wat doet Ativo Programs?

"Het is een plug-in voor Jira, 's werelds populairste projectmanagementtool voor softwareteams. Vergelijk Jira met het bekende Trello of Notion. Ik bouw daar een laag bovenop, die op een geconsolideerd bord linken tussen de verschillende borden laat zien. Als Jira teams van vijf tot tien personen helpt, bedient mijn tool tien van die teams. Honderd tot honderden mensen krijgen met Ativo Programs zicht op het grotere project en hun bijdrage eraan. Zo weten ze niet alleen wat te doen en hoe samen te werken, maar krijgen ze ook meer zin in het project. Een beeld van het grotere geheel motiveert mensen."

Welke vernieuwing brengt u in programmamanagement?

"Voor corona hielden teams het grote programmaverloop bij met post-its. Ik dacht eerst dat overzicht te digitaliseren, maar door het telewerken tijdens corona werd Ativo Programs een tool waarin je zo'n overzicht ook makkelijk digitaal maakt. Post-its heb je nu niet meer nodig. En honderden deelnemers kunnen er tegelijk in werken. We onderscheiden ons van de anderen met onze focus op Jira en op het visuele."

Op welke klanten mikt u?

"Ativo focust op developmentteams in grote bedrijven, maar kan ook dienen voor omvangrijke infrastructuurprojecten of een bedrijf dat een nieuwe strategische richting kiest. We hebben onder meer twee klanten uit de Fortune 500: een bank en een medische instelling."

Hoeveel is er geïnvesteerd?

"Sinds januari 2020 werk ik er voltijds aan. Financieel investeerden ik, familie en vrienden 50.000 euro in mijn startende onderneming. Via een onderzoeksproject steunt Vlaio ons met 96.000 euro, en sinds 2021 krijg ik ook ondersteuning van Start it @KBC. We groeien nu al sneller dan onze concurrenten. Het is mijn ambitie om wereldwijd het nummer één te worden in onze niche."

