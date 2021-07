Dewaele Vastgoedgroep werkt aan een wissel van de wacht. Filip Dewaele, zoon van stichter Pol Dewaele, wordt voorzitter en geeft de fakkel door aan operationeel directeur Sofie Spriet. Zij moet de groeispurt in goede banen leiden en digitaal een tandje bijsteken. "We wilden vermijden dat hier over tien jaar alleen nog zestigers rond de tafel zitten. Dat zou niet goed zijn voor de dynamiek van het bedrijf."

Met de 36-jarige Sofie Spriet kiest Dewaele Vastgoedgroep voor een jonge vrouw als CEO. "Het bedrijf is opgericht in 1984, het jaar dat ik geboren ben", merkt ze op. Maar Spriet komt niet onbeslagen op het ijs. De voormalige advocate ging in 2013 bij de groep aan de slag als head of legal. In 2015 werd ze operationeel directeur en trad ze toe tot het directieteam. In die functie werkte ze nauw samen met Filip Dewaele, de CEO en zoon van de oprichter, wijlen Pol Dewaele.

Dewaele Vastgoedgroep is onder leiding van Filip Dewaele uitgegroeid tot de grootste onafhankelijke vastgoedmakelaar van het land. Met een netwerk van 43 kantoren in eigen beheer is de groep actief in de verkoop en de verhuur van residentieel, commercieel, investerings- en luxevastgoed, in syndicusactiviteiten en in het beheer van vastgoedportefeuilles. In 2021 streeft de groep naar een geconsolideerde omzet van 26,5 miljoen euro. Waarom geeft Filip Dewaele na zestien jaar de fakkel door? "Door een combinatie van factoren", antwoordt hij. "Ikzelf en mijn medebestuurders Geert Berlamont en Stefaan Coucke zijn vijftigers. We wilden vermijden dat hier over tien jaar alleen nog zestigers rond de tafel zitten. Dat zou niet goed zijn voor de dynamiek van het bedrijf." Enkele gesprekken met Jan Delaere, de voorzitter van het IT-consultancybedrijf Delaware en een lid van de raad van advies van Dewaele, hebben de wissel van de wacht versneld. "Jan gelooft sterk in het concept van tijdelijk leiderschap", vervolgt Filip Dewaele. "Bij Delaware kan de CEO maximaal zes jaar aanblijven. Dat maakt dat je als CEO moet nadenken over je opvolging en maximaal kennis moet delen met je opvolger. Een andere interessante bijwerking is dat de CEO niet hoeft te waken over zijn machtspositie. Het verplicht je wel om na te denken over je toekomstige rol in de organisatie." Filip Dewaele blijft aan boord. Hij wordt de voorzitter van de raad van bestuur en zal zich toeleggen op de expansie van de groep. Voor Sofie Spriet komt de promotie niet als een verrassing: "Filip had al meermaals te kennen gegeven dat hij me de geschikte persoon vond om hem op te volgen. Afgelopen najaar werkte ik een strategisch toekomstplan uit, dat de aandeelhouders met veel enthousiasme onthaald hebben. Toen stelde men ook al dat het maar logisch zou zijn dat ik die visie ook zou implementeren." Welke uitdagingen komen op u af? SOFIE SPRIET. "Al enkele jaren beweegt er veel in en rond onze sector. Ik bedoel dan niet dat er nieuwe vastgoedkantoren bij komen - dat is altijd al zo geweest - maar wel dat andere spelers naar onze markt lonken. De banken en de verzekeraars tonen veel interesse voor de vastgoedmarkt. De vastgoedportaalsites zitten ook niet stil. Er zijn tal van proptechinitiatieven (digitale toepassingen voor de vastgoedsector, nvdr). En in heel de wereld en in alle sectoren ontstaan digitale platformen die kopers en verkopers rechtstreeks met elkaar verbinden. De positie van de tussenpersoon staat onder druk en valt in sommige gevallen gewoon weg. We mogen niet zo arrogant zijn te denken dat dat in onze sector en in onze Belgische context niet kan gebeuren. "Tegelijk blijven we ervan overtuigd dat we als vastgoedadviseurs een belangrijke meerwaarde kunnen blijven bieden. De vraag is hoe we die rol moeten invullen en welk businessmodel we eraan kunnen koppelen. We zien voor ons een rol weggelegd als een levenspartner in alles wat te maken heeft met vastgoed, wonen en zelfs ondernemen. Door onze uitgebreide expertise kunnen we mensen adviseren vanaf hun eerste stappen op de vastgoedmarkt als huurder van een studentenkamer tot de aankoop van een assistentiewoning. Om die troef uit te spelen, zal de groep meer op de voorgrond moeten treden. In het verleden hebben we vooral onze merken voor het voetlicht gezet. Dat zal veranderen. We zijn adviseurs, we makelen met advies. In de toekomst zal de adviesverlening nog aan belang winnen. Uiteraard in combinatie met de klassieke bemiddelingsactiviteiten, maar wellicht in een andere verhouding." Heeft het klassieke verdienmodel van de makelaardij, commissies op eenmalige transacties, zijn beste tijd gehad? FILIP DEWAELE. "Dat is de hamvraag. Mijn vader reisde vaak naar de Verenigde Staten om er nieuwe trends te spotten. Hij kwam altijd terug met veel ideeën en met de overtuiging dat alles zou veranderen. Ik stel vast dat er in de jongste veertig jaar fundamenteel niet zo heel veel veranderd is in ons vak. Het commissiemodel zal nog wel een tijdje standhouden. Het heeft ook zijn verdiensten. Voor de klant is het een no-cure-no-paymodel: als we zijn pand niet verkocht krijgen, hoeft hij ons niets te betalen. Of dat voor de makelaars een interessante formule is, hangt ervan af. Als je vandaag een opdracht binnenhaalt en het pand de volgende dag al verkocht is, is zo'n commissie goed verdiend. Maar in kalme periodes is het een heel ander verhaal. Mensen onderschatten soms ook het werk dat achter de schermen gebeurt. "Ik verwacht dat klanten vaker zullen kunnen kiezen uit verschillende formules. Dé klant bestaat niet. Wij zijn nu al aan de beide kanten van het spectrum actief. Met soldandset.be hebben we een gratis formule voor mensen die zelf hun pand willen verkopen. Aan de andere kant staan onze premiumklanten, die 3,3 procent commissie plus btw betalen voor een uitgebreide service." Is soldandset.be een succes? DEWAELE. "We hebben er al wat naambekendheid mee opgebouwd, en het platform groeit. Tot voor kort was onlinebieden iets wat je alleen deed om tweedehands spullen te kopen op eBay. Een woning online kopen, dat was toch wel heel bijzonder. Nu is online bieden op vastgoed al behoorlijk ingeburgerd. Wij zijn in oktober 2018 gestart met soldsandset.be, en de notarissen hebben in september 2018 hun platform biddit gelanceerd. In twee jaar is er dus wel een grote stap gedaan." SPRIET. "We hebben soldandset.be tot nu toe voorzichtig in de markt gezet, zonder zware marketinginspanningen, omdat we het wilden testen. Is er een publiek voor? Staan de processen op punt? Valt het te rentabiliseren? Intussen weten we dat het werkt. Onze klanten zijn tevreden. De formule is gratis voor de verkopende eigenaars, maar de koper betaalt wel een servicefee van 2000 euro, inclusief btw. Dit jaar verwachten we 300 eigenaars online bij te staan bij de verkoop van hun woning en vanaf volgend jaar wordt het platform verder opgeschaald." U blijft ook investeren in fysieke kantoren. De ambitie is het netwerk uit te breiden tot een zeventigtal kantoren. SPRIET. "Ja. We geloven in een hybride model. De versterking van de digitale dienstverlening moet hand in hand gaan met een lokale verankering. Anders dan bijvoorbeeld de banken, die massaal kantoren sluiten, blijven we dus investeren in wat wij onze 'vastgoedhuizen' noemen. Met een fysiek kantoor sta je dichter bij de klant. Voor vastgoed - toch een heel lokaal gegeven - is die nabijheid van groot belang." DEWAELE. "In West-Vlaanderen hebben we intussen een goede dekking. Maar in Vlaams-Brabant, het Waasland, de Kempen en Limburg zitten er nog grote gaten in ons netwerk. In Brussel hebben we twee kantoren, maar die markt biedt zoveel potentieel dat we daar ook nog moeten kunnen groeien. We zijn dus altijd op zoek naar nieuwe partners. Ik voer die gesprekken zelf. Ik praat met iedereen, maar wij zijn superkritisch. De potentiële partners moeten onze waarden delen en de ambitie hebben om iets te betekenen in de regio. Er moet een klik zijn, en dat gaat dan vooral over soft skills." U houdt ook alle kantoren in eigen beheer. Zou u met een franchisemodel niet sneller kunnen groeien? SPRIET. "Het is niet onze ambitie tot elke prijs de grootste te worden. De groei moet vooral kwalitatief zijn." DEWAELE. "Franchising is wel een interessant model, en waarschijnlijk zijn er in zo'n netwerk veel makelaars die heel goed samenwerken. Maar onvermijdelijk speelt ook een stukje interne concurrentie. De makelaars staan er ook zelf in voor de rekrutering van hun medewerkers. Wij centraliseren de rekrutering, omdat we vinden dat de mensen die in de kantoren werken, onze waarden moeten delen. We willen daar vat op houden. De relatie tussen een franchisegever en een franchisenemer is in essentie een leverancier-klantverhouding. Ze zullen ook wel werken met een deontologische code en met kwaliteitscontroles, maar dat is toch een stuk vrijblijvender dan in ons model." De merken en de diensten van Dewaele spitsen zich toe op de residentiële vastgoedmarkt. Dat levert ongetwijfeld synergievoordelen op. Turner, uw merk voor bedrijfsvastgoed, is de vreemde eend in de bijt. DEWAELE. "Er is veel synergie tussen Turner en ons luxemerk Van der Build. Mijn vader is destijds in de markt van het bedrijfsvastgoed begonnen, meer specifiek in de textielsector. Van de ondernemers van wie hij het bedrijf had verkocht, kreeg hij geregeld de vraag om ook hun villa te verkopen. Dat zien we nog altijd. Ons aanbod bij Van der Build komt voor een belangrijk deel van klanten van Turner. "We hebben dus altijd bedrijfsvastgoed verkocht. Na de overname van het Gentse Turner hebben we beslist die naam te behouden, zodat we ons in die markt duidelijk konden profileren als specialisten. Onze focus ligt wel op de kmo-markt. Ook daar speelt die lokale verankering in ons voordeel. Het maakt dat we goed samenwerken met de grote Brusselse kantoren, zoals JLL en CBRE. Zij beschikken over een internationaal netwerk, wij hebben een sterk lokaal netwerk. We zijn dus complementair en doen veel opdrachten samen." Zal nieuwe technologie het makelaarsvak veranderen? SPRIET. "In de komende jaren zal de focus nog liggen op extra efficiëntie en meer automatisering. Men spreekt al lang over big data en de impact daarvan op de vastgoedsector. In andere landen zie je daar ook initiatieven rond ontstaan. Het probleem in België is dat veel cruciale data, bijvoorbeeld de werkelijke verkoopprijzen zoals die op het registratiekantoor en bij het notariaat worden opgeslagen, niet vrij beschikbaar zijn. Zal dat over drie à vijf jaar anders zijn? We zullen het zien. Dat is een politieke beslissing."