Er waren nooit meer distilleerderijen en de export is op weg om het pre-pandemieniveau te evenaren of te passeren.

Alan Powell was van plan in 2021 met pensioen te gaan. Maar de 63-jarige adviseur van investeerders in nieuwe distilleerderijen heeft het nooit zo druk gehad dankzij de bloeiende markt voor Schotse whisky. In een periode met een pandemie die reizen onmogelijk maakte, grote veranderingen in de handelsregels van het Verenigd Koninkrijk als gevolg van de brexit, problemen met de toeleveringsketen en een inflatiepiek heeft whisky zich verrassend veerkrachtig getoond. In Schotland trekt de whisky zoveel investeringen aan dat het aantal distilleerderijen in de vijf producerende regio's van het land het hoogste is sinds de Tweede Wereldoorlog, volgens de sectororganisatie Scotch Whisky Association (SWA). De vraag stijgt vanuit minder mature markten zoals Azië en Afrika, en vorige maand werd een vat zeldzame whisky verkocht voor een recordbedrag van 16 miljoen pond aan een verzamelaar in Azië. De thuisconsumptie tijdens de pandemie maakte de pauze in het toerisme en de verkoop in bars en restaurants goed. "Nieuwkomers op de markt zien hun kans schoon", zegt Powell, die coördinator van de British Distillers Alliance is. Vorig jaar was Schotse whisky goed voor 75 procent van de Schotse export van voedsel en drank, 22 procent van de Britse export van voedsel en drank, en 1,4 procent van alle Britse export van goederen, volgens de SWA. Volgens het adviesbureau Hazlewoods was het een van de drijvende krachten achter een stijging van de Britse export van dranken met bijna 20 procent tot 7,6 miljard pond in 2021. Uit gegevens van de SWA blijkt dat de export van Schotse whisky op weg is om ten minste het niveau van 2019 van 4,9 miljard pond te evenaren, nadat eind mei al 2,2 miljard pond was geëxporteerd. Ian Stirling en Paddy Fletcher uit Edinburgh bouwen een distilleerderij die 400.000 liter pure alcohol per jaar zal kunnen produceren. Ze ontdekten dat het langere productieschema van whisky - de drank moet minstens drie jaar rijpen - nadelen kan hebben voor potentiële geldschieters met een investeringshorizon op de korte termijn. "Institutionele beleggers lachten ons uit", zegt Fletcher. Ze wendden zich tot kleinere investeerders om de fondsenwerving van 14 miljoen pond voor de bouw van de distilleerderij rond te krijgen. Sukhinder en Rajbir Singh waren pioniers in de onlineverkoop in de sector door in 1999 The Whisky Exchange op te richten. De broers verkochten het bedrijf in 2021 aan Pernod Ricard en breiden nu uit naar productie met hun bedrijf Elixir Distillers. Ze bouwen een distilleerderij op Islay en kopen het merk Speyside Tormore van het Franse bedrijf. "Meer en meer mensen worden verliefd op whisky", zegt Sukhinder. "Maar het zal nog jaren duren voor de toegenomen capaciteit de vraag zal inhalen, want je kunt de kraan niet zomaar opendraaien." Graeme Littlejohn, strategie- en communicatiedirecteur bij de SWA, zegt dat de langetermijnaard van de sector betekent dat hij de economische volatiliteit op de korte termijn kan trotseren. "Hoewel de sector niet immuun is voor de mondiale situatie, zorgt de langetermijnvisie ervoor dat sommige hobbels op de weg minder groot zijn."