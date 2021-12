De seizoensgebonden alomtegenwoordigheid van de zangeres van All I Want for Christmas Is You illustreert de nieuwe streamingeconomie.

De afgelopen jaren hebben Taylor Swift, Ed Sheeran en Ariana Grande de strijd om de top van de hitlijsten op Kerstmis gewonnen. Maar de laatste tijd hebben die zangers concurrentie gekregen uit een onverwachte hoek: de twintigste eeuw. Ondanks de inspanningen van de jonge sterren van vandaag worden de hitlijsten van december gedomineerd door muzikanten die al op middelbare leeftijd zijn, of al overleden. Vijf jaar geleden op Kerstmis was elke single in de top tien van de Billboard Hot 100, een hitlijst van Amerika's populairste nummers, een nieuwe release. In 2017 kwam Mariah Carey binnen op het nummer negen met haar 23 jaar oude hit All I Want for Christmas Is You. Sindsdien schuifelen de oudjes onophoudelijk naar voren ( zie grafiek Gouwe ouwe). Vorige kerst was de helft van Amerika's toptiennummers meer dan een halve eeuw oud. Mariah Carey, die toen 51 jaar was, was een van de jongere artiesten: twee van haar medeklassiekers genoten van een pensioen, drie waren toegetreden tot het hemelse koor. De oude hits zijn nieuw leven ingeblazen door nieuwe technologie. De hitlijsten van Billboard waren vroeger voornamelijk gebaseerd op de verkoop van platen en het aantal radio-opnames. Sinds 2015 kent de formule het grootste gewicht toe aan het aantal luisterbeurten op streamingdiensten zoals Spotify. Het resultaat is dat platen als Jingle Bell Rock (1957) van de Amerikaanse zanger Bobby Helms, die niet langer veel fysieke verkopen genereren maar in december wel constant worden gestreamd, hoger in de rangschikking zijn gekatapulteerd. Het fenomeen van de kerstcharts illustreert waarom investeerders de oude catalogi van muzikanten opnieuw bovenhalen. Streamers betalen de houders van de rechten een klein bedrag voor elke keer dat een nummer wordt afgespeeld, zodat oude favorieten weer een vast inkomen kunnen verdienen. Vorig jaar verkocht Bob Dylan zijn collectie aan Universal Music Group, 's werelds grootste platenmaatschappij, voor naar verluidt meer dan 300 miljoen dollar. Op 30 november verklaarde BMG, een andere muziekmaatschappij, dat het de heavymetalcollectie van Mötley Crüe had gekocht. Streaming mag dan een nieuwe betaaldag betekenen voor blijvend populaire artiesten, het haalt een deel van de opwinding uit de kerstcharts. Mariah Carey, die vorig jaar de tweede plaats en het jaar daarvoor de eerste plaats innam op de Billboard-ranglijst, is dit jaar al begonnen met haar feestelijke aanval op de hitlijsten: op het moment dat we dit schrijven stond ze op het nummer drie, en ze is nog aan het stijgen. Kerstmis mag dan wel The Most Wonderful Time of the Year zijn (het nummer zeven van vorig jaar), het wordt ook de muzikaal meest voorspelbare tijd van het jaar.