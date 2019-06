De Japanse economie gaat gebukt onder vele problemen, van een krimpende bevolking tot een te late keuze voor elektrische wagens. Toch hoeft het land niet te wanhopen, meent Martin Schulz, econoom van de denktank Fujitsu Research Institute.

Martin Schulz wil eerst het zicht op de nieuwe olympische wijk tonen vanuit het Fujitsu Research Institute in Tokio. Het schiereiland gonst van de bedrijvigheid door de voorbereidingen voor de Olympische Spelen van 2020, maar lang was het een spookwijk met halflege wolkenkrabbers. De overheid bouwde er in de jaren negentig toch de dure Regenboogbrug naartoe, een illustratie van het mislukte Japanse experiment om met massale infrastructuurwerken de economische groei aan te zwengelen. Maar volgens de Duitse econoom, die al bijna twintig jaar bij de interne denktank van de IT-gigant Fujitsu werkt, is de brug geen weggegooid geld gebleken. De miljardeninvestering in de infrastructuur voor de Olympische Spelen zal dat ook niet zijn, oordeelt hij. "Op korte termijn leveren de Spelen een verwaarloosbare stijging van 0,1 procent van het bbp op", zegt Schulz. "Toch is het een verstandige investering. De Spelen dienen als draagvlak om noodzakelijke investeringen te doen in infrastructuur en mobiliteit in Tokio."

...