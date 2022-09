De groei van het aantal streamingabonnees zal wereldwijd vertragen.

Sinds 2016 voorspelt de Amerikaanse tv-bons John Landgraf het moment dat het aantal nieuwe series zijn piek bereikt. De streamingboom heeft hem elke keer ongelijk gegeven, maar hij deed de voorspelling deze maand opnieuw. Landgraf, de voorzitter van het FX-netwerk van Disney, gaf toe dat hij er ook deze keer naast kan zitten. Er is weinig twijfel dat het publiek dit najaar wordt overspoeld met de duurste series die ooit zijn geproduceerd.

...

Sinds 2016 voorspelt de Amerikaanse tv-bons John Landgraf het moment dat het aantal nieuwe series zijn piek bereikt. De streamingboom heeft hem elke keer ongelijk gegeven, maar hij deed de voorspelling deze maand opnieuw. Landgraf, de voorzitter van het FX-netwerk van Disney, gaf toe dat hij er ook deze keer naast kan zitten. Er is weinig twijfel dat het publiek dit najaar wordt overspoeld met de duurste series die ooit zijn geproduceerd. Op 2 september brengt Amazon Prime zijn bewerking van The Lord of the Rings uit, met een geschat budget van 465 miljoen dollar voor het eerste seizoen. House of the Dragon van HBO Max - de prequel van Game of Thrones - heeft naar verluidt 200 miljoen dollar gekost voor tien afleveringen. Bij Disney Plus is Star Wars: Andor het eerste van een groot aantal nieuwe programma's, waaronder een remake van Pinocchio, She Hulk en een spin-off van Cars. De nieuwe programmering kreeg groen licht in een periode dat Wall Street juichte, toen streamingdiensten grote sommen investeerden om te concurreren. Maar het vertrouwen in het streamingbedrijfsmodel is afgenomen, nu de abonneegroei van Netflix stokt. Bovendien groeit de bezorgdheid dat de oplopende inflatie consumenten ertoe zal aanzetten te snoeien in hun abonnementen. De golf van nieuwe series dit jaar is deels te danken aan het feit dat de flessenhals van producties die door de covidpandemie zijn vertraagd, eindelijk is afgenomen. Toch is het onwaarschijnlijk dat dat zal leiden tot meer abonnees. Morgan Stanley voorspelt dat de jaarlijkse groei van het aantal abonnees wereldwijd zal vertragen van 160 miljoen in 2020 tot slechts 60 miljoen in 2025. De prioriteit ligt niet alleen bij het uitbreiden van het publiek, maar ook bij het maximaliseren van het geld dat daaruit wordt gehaald. Disney en Netflix introduceren dit jaar abonnementen met reclame en verhogen de prijzen voor bestaande abonnees. Warner is begonnen met agressieve bezuinigingen. Alle grote mediaspelers zetten een rem op de groei van de uitgaven. Verwacht wordt dat de uitgaven voor originele producties volgend jaar nog stijgen, zij het veel trager dan in de explosieve begindagen van de streamingoorlogen (zie grafiek). Ampere Analysis schat dat Apple, Amazon, Disney Plus, HBO Max en Netflix in 2023 meer dan 23 miljard dollar zullen uitgeven aan originele producties. Dat is meer dan het dubbele van de uitgaven in 2019, maar slechts een stijging van 10 procent tegenover 2022. Producenten verwachten dat de toekomstige uitgaven van de streamers zullen gaan naar internationale markten met meer groeipotentieel dan de meer mature Verenigde Staten, waar Disney en Netflix in feite vechten om stil te blijven staan. Dat zal de gestage groei van niet-Engelstalige series voortzetten. Dat kan ook een verschuiving veroorzaken naar meer shows zonder scripts, die vaak goedkoper en sneller te maken zijn dan drama van topklasse. Als de trend doorzet, zou Landgraf weleens gelijk kunnen krijgen.