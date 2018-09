CEO Deloitte over mobiliteit: 'Je moet mensen uitdagen om alternatieven te gebruiken'

De war for talent doet de werkgevers alle zeilen bijzetten om geschikte werknemers aan te trekken. Zelfs dienstenchequebedrijven en transporteurs zwaaien nu met firmawagens en elektrische bedrijfsfietsen om huishoudhulpen en vrachtwagenchauffeurs, niet toevallig knelpuntberoepen, over de streep te trekken. Anderzijds blijkt uit een recent onderzoek van de hr-leverancier USG Professionals dat de jongste generatie op de werkvloer, de zogenoemde generatie Z (geboren tussen 1995 en 2010), moeilijk te verleiden is met een fiscaalvriendelijke salariswagen. Die jongeren, opgegroeid op de achterbank in de file, wil de verkeerscongestie zo veel mogelijk vermijden en gaat met de smartphone in de hand op zoek naar alternatieven. Een kwart van de ondervraagde jongeren zegt in het onderzoek de voorkeur te geven aan een flexibel mobiliteitsbudget.

...