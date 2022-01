Likami is het eerste Belgische beautymerk dat onder de noemer 'green beauty' verkocht wordt in het luxewarenhuis Printemps in Parijs. "Ons productielab ligt tussen de velden, om de korte keten te waarborgen."

'Likami' is IJslands voor 'lichaam'. De puurheid en het natuurschoon van het land inspireerden Marianne Priem en Lieven Dejonckheere toen ze in 2017 hun beautymerk die naam gaven. Het doel: luxueuze huidverzorging zo duurzaam mogelijk produceren. Daarin is het duo geslaagd, vindt Printemps. De Franse warenhuisketen legt de producten van Likami met een green beauty-label in de rekken, een unicum voor een Belgisch bedrijf.Zeven jaar geleden hadden de stichters een modelabel. "We zagen de opkomst van de conceptstore", zegt Priem. "Dat zijn winkels die mode, huidverzorging, boeken en andere producten bundelen, om een totaalervaring te creëren. Nergens vonden we huidverzorgingsproducten die zowel luxueus als duurzaam zijn. Dat gaf de doorslag om een nieuwe weg in te slaan." Omdat die ecologische component erg belangrijk was om van Likami een succes te maken, produceert het bedrijf integraal in Zuid-Europa. Priem en Dejonckheere zochten fabrikanten die zo dicht mogelijk bij de bron van de ingrediënten liggen. "Neem aloë vera, een plant die in bijna al onze producten gebruikt wordt", zegt Dejonckheere. "De werkplaatsen van onze partners liggen vrijwel tussen de plantages. Zo houden we onze voetafdruk klein." Daarnaast vermijdt het bedrijf zo veel mogelijk alle secundaire verpakkingen. Er zijn geen extra doosjes of bijsluiters die meteen in de prullenbak belanden. Alle informatie staat op een etiket, dat van de flesjes gehaald kan worden. En als er toch een extra laag nodig is, bijvoorbeeld een cadeauverpakking, dan bestaat die altijd uit gerecycleerd of herbruikbaar materiaal. Onlangs lanceerde het merk herbruikbare flessen uit mironglas. Die moeten de petflessen vervangen die Likami nog gebruikte voor de shampoo, de conditioner, zeep en lotions. Likami hoopt ze op termijn ook voor zijn andere producten aan te bieden. "We willen de levensduur van onze verpakking zo veel mogelijk verlengen", verduidelijkt Priem. "Bovendien heeft het donkere mironglas extra voordelen. De violette schijn houdt schadelijk licht tegen. Dat verlengt de houdbaarheid van onze producten, waardoor consumenten niets hoeven weg te gooien. Daarnaast oogt het glas luxueus en minimalistisch. Zo kunnen we onze producten uniseks aanbieden. De verdeling tussen producten 'voor hem' en 'voor haar' is achterhaald." "We produceren alleen wat we verkopen. Hoe verser de ingrediënten, hoe beter het product. Zo gaan we verspilling tegen. Voor alle duidelijkheid: we zijn geen geitenwollensokkenbedrijf. We hanteren wel degelijk een businessmodel. We volgen alle evoluties op de voet: er valt nog zoveel te realiseren in de wereld van de duurzame verzorgingsproducten."