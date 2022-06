Het Vlaamse businessangelnetwerk BAN Vlaanderen internationaliseert door samen te werken met buitenlandse organisaties en verandert zijn naam in BAN Flanders. Algemeen directeur Reginald Vossen is sinds maart ook de voorzitter van de Business Angels Europe Club.

De nieuwe naam BAN Flanders bekt in het buitenland wat makkelijker, heeft een meer internationale uitstraling en speelt in op de toenemende diversiteit onder de leden. Steeds meer Engels- en Franstalige ondernemers vinden de weg naar BAN Flanders.

Reginald Vossen, die al jaren aan het roer staat van het businessangelnetwerk, ziet hoe het investeringslandschap voor jonge bedrijven versnelt. Start-ups halen grotere bedragen op en moeten sneller naar het buitenland. BAN Flanders is al een kwarteeuw de marktleider in privérisicokapitaal in een vroeg stadium van de start-up. Het realiseerde 437 deals met een gemiddeld bedrag van 75.000 euro per investeerder, bij een gemiddelde kapitaalverhoging van 190.000 euro per bedrijf. "Die grote tickets zijn onze sterkte als we investeerders relevant willen maken voor groeibedrijven die grote sommen geld nodig hebben", zegt Vossen. "Vlaamse investeerders staan hun bedrijven forser bij in raad en daad dan in de omliggende regio's. De investeerders specialiseren zich ook steeds meer. Ze willen een portfolio opbouwen. Het is nu het moment om gas te geven."

Doorway en EuroQuity

De samenwerking met het Italiaanse investeerdersplatform Doorway maakt dat de leden van BAN Flanders kunnen investeren in Italiaanse en andere Europese bedrijven die mikken op de Benelux. "Wij zijn het eerste internationale netwerk dat zich bij Doorway aansluit. Het is een excellente kans voor businessangels om hun portfolio uit te breiden voorbij de grenzen van Vlaanderen en de Benelux", zegt Vossen. Onlangs hielp BAN Flanders al de Belgisch-Hongaarse specialist in glasvezelversterkte polyestercomponenten Aresco Europe met een investering van een Italiaanse businessangel. BAN Flanders gaat ook intensiever samenwerken met het Franse EuroQuity, dat start-ups en investeerders koppelt.

BAE Club

Sinds maart is Vossen ook de voorzitter van de club van Business Angels Europe (BAE), de Europese koepelorganisatie voor businessangelnetwerken, die de meest actieve angelorganisaties verzamelt. "Ik wil de BAE Club doen groeien", zegt Vossen. "Over de grenzen investeren schrikt soms af wegens de andere juridische en culturele omgeving, maar door met lokale investeerders samen te werken kun je een vertrouwensbasis opbouwen. Ik voel interesse in Italië, Frankrijk, Nederland en Portugal, en buiten Europa in Canada. Ik mik voor groei op Duitsland."

BAN Flanders speelde vorig jaar al in op meer internationale grote rondes met de oprichting van zijn derde fonds, Angelwise, dat deze zomer moet aandikken tot 20 miljoen euro. Vossen: "Met dat fonds kunnen we tot 3 miljoen euro investeren in een bedrijf."

Impactinvesteren

BAN Flanders wil in de toekomst ook meer aan impactinvesteren doen. Het gaat samenwerken met Ondernemers voor Ondernemers (OVO), waarbij start-upcoaches buitenlandse - vooral Afrikaanse - ondernemers begeleiden. "We brachten bij OVO al businessangels aan en willen dat nog meer doen", besluit Vossen.

De nieuwe naam BAN Flanders bekt in het buitenland wat makkelijker, heeft een meer internationale uitstraling en speelt in op de toenemende diversiteit onder de leden. Steeds meer Engels- en Franstalige ondernemers vinden de weg naar BAN Flanders. Reginald Vossen, die al jaren aan het roer staat van het businessangelnetwerk, ziet hoe het investeringslandschap voor jonge bedrijven versnelt. Start-ups halen grotere bedragen op en moeten sneller naar het buitenland. BAN Flanders is al een kwarteeuw de marktleider in privérisicokapitaal in een vroeg stadium van de start-up. Het realiseerde 437 deals met een gemiddeld bedrag van 75.000 euro per investeerder, bij een gemiddelde kapitaalverhoging van 190.000 euro per bedrijf. "Die grote tickets zijn onze sterkte als we investeerders relevant willen maken voor groeibedrijven die grote sommen geld nodig hebben", zegt Vossen. "Vlaamse investeerders staan hun bedrijven forser bij in raad en daad dan in de omliggende regio's. De investeerders specialiseren zich ook steeds meer. Ze willen een portfolio opbouwen. Het is nu het moment om gas te geven." De samenwerking met het Italiaanse investeerdersplatform Doorway maakt dat de leden van BAN Flanders kunnen investeren in Italiaanse en andere Europese bedrijven die mikken op de Benelux. "Wij zijn het eerste internationale netwerk dat zich bij Doorway aansluit. Het is een excellente kans voor businessangels om hun portfolio uit te breiden voorbij de grenzen van Vlaanderen en de Benelux", zegt Vossen. Onlangs hielp BAN Flanders al de Belgisch-Hongaarse specialist in glasvezelversterkte polyestercomponenten Aresco Europe met een investering van een Italiaanse businessangel. BAN Flanders gaat ook intensiever samenwerken met het Franse EuroQuity, dat start-ups en investeerders koppelt. Sinds maart is Vossen ook de voorzitter van de club van Business Angels Europe (BAE), de Europese koepelorganisatie voor businessangelnetwerken, die de meest actieve angelorganisaties verzamelt. "Ik wil de BAE Club doen groeien", zegt Vossen. "Over de grenzen investeren schrikt soms af wegens de andere juridische en culturele omgeving, maar door met lokale investeerders samen te werken kun je een vertrouwensbasis opbouwen. Ik voel interesse in Italië, Frankrijk, Nederland en Portugal, en buiten Europa in Canada. Ik mik voor groei op Duitsland." BAN Flanders speelde vorig jaar al in op meer internationale grote rondes met de oprichting van zijn derde fonds, Angelwise, dat deze zomer moet aandikken tot 20 miljoen euro. Vossen: "Met dat fonds kunnen we tot 3 miljoen euro investeren in een bedrijf." BAN Flanders wil in de toekomst ook meer aan impactinvesteren doen. Het gaat samenwerken met Ondernemers voor Ondernemers (OVO), waarbij start-upcoaches buitenlandse - vooral Afrikaanse - ondernemers begeleiden. "We brachten bij OVO al businessangels aan en willen dat nog meer doen", besluit Vossen.