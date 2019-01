Loonmarge vastgelegd op 0,8 procent

Ter ondersteuning voor de interprofessionele loononderhandelingen berekent de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) de maximale beschikbare loonmarge. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met de verwachte loonontwikkelingen in enkele referentielanden - Duitsland, Frankrijk en Nederland - en de prognoses voor de loonindexatie. Volgens de berekeningen van het secretariaat van de CRB bedraagt de maximaal beschikbare marge 0,8 procent voor de periode 2019-2020. Die marge komt bovenop de index. De nieuwe loonwet bepaalt dat daar niet boven mag worden gegaan.

Overleg

Werkgevers en vakbonden kunnen nu beginnen aan de tweejaarlijkse loononderhandelingen. Dat moet resulteren in een loonnorm. Het is de bedoeling binnen de week het overleg af te ronden.

Zowel de vakbonden als het VBO reageerden al op de berekening van het CRB. 'De economie doet het beter, de lonen van de CEO's stijgen, 0,8 procent is dus niet voldoende', aldus ABVV-voorzitter Robert Vertenueil. De vakbond had zelf eerder 1,4 procent naar voren geschoven. Wel zei de ABVV-voorzitter het overleg alle kans te geven. 'We hadden op een ander cijfer gehoopt', vulde Miranda Ulens, het nummer twee van het ABVV, aan. 'We zullen proberen creatief te zijn' tijdens de onderhandelingen.

Bij de liberale vakbond zei voorzitter Mario Coppens dat de door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) vastgestelde maximale loonmarge, 'niet het cijfer is waar we van gedroomd hebben'. 'We zullen straks zien waar we eindigen', aldus Coppens. Hij voegde toe dat het IPA (interprofessioneel akkoord) meer is dan alleen de loonnorm.

ACV-voorzitter Marc Leemans, die zelf eerder ook een hoger percentage had geopperd, hield zich donderdagvoormiddag meer op de vlakte. 'Ik geef geen commentaar op cijfers die nog niet besproken zijn aan de tafel van de Groep van Tien', aldus Leemans. 'We moeten vertrouwen hebben in de gesprekken.'

Leemans deelde wel een steek uit naar de socialistische vakbond, die net nu bekendmaakte op 4 februari een grote betoging te plannen in Brussel voor meer koopkracht. 'Allerlei verklaringen in de media en aankondigingen van acties gaan niet helpen', aldus de ACV-voorzitter. 'Wij geven nu voorrang aan de onderhandelingen aan tafel, zolang het kan.' Bij het ABVV riposteerde men dan weer dat de betoging 'over iets heel anders gaat dan de IPA-onderhandelingen'.

VBO-topman Pieter Timmermans liet dan weer verstaan niet van plan te zijn de wet te overtreden door akkoorden te sluiten die meer dan 0,8 procent extra loon voorzien. Nog volgens Timmermans zouden de lonen inclusief de voorspelde inflatie van 3,8 procent de volgende twee jaar 4,6 procent kunnen stijgen. 'In veel andere landen zou zo'n loonsverhoging niet onbelangrijk zijn. Het rapport van de CRB is voor Timmermans dan ook een goede basis. "Het combineert competitiviteit en extra koopkracht."