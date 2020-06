Lieven Boeve, de directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, zou heel moeilijk kunnen aarden in een 9-to-5-job.

"Iedereen is ervaringsdeskundige als het over onderwijs gaat. Iedereen is zelf naar school geweest, heeft een kind of kleinkind, of anders wel een neefje of een nichtje op de schoolbanken. Iedereen heeft een mening over onderwijs en deelt die maar wat graag.

"Ik kan dan wel proberen de grens tussen mijn werk en mijn privéleven zo goed mogelijk te bewaken, maar het hoort een beetje bij mijn baan dat die twee dooreenlopen. Toen ik deze functie aannam, wist ik dat ik publiek goed zou worden. Op familiefeesten word ik bijvoorbeeld ook altijd aangesproken op wat ik doe. Ofwel gaat het over onderwijs, ofwel over de dassen en de kostuums die ik draag tijdens mijn mediaoptredens ( lacht).

"Op die momenten mag de riem er figuurlijk wel even af. Net als tijdens het korfballen en de bijbehorende kantinetijd op vrijdagavond. Die zijn nu voorlopig vervangen door een WhatsApp-groep met de sportvrienden, maar het is nog altijd de perfecte afsluiter van de werkweek en de perfecte opener van het weekend.

"Maar een echte breuklijn is het niet. Meestal werk ik op zaterdag, maar dan zonder de stortvloed aan mails die ik op weekdagen moet verwerken. Dan kan ik eens gefocust zaken afwerken. Op zondagnamiddag begin ik de volgende werkweek voor te bereiden.

"Het gebeurt dat ik tijdens het weekend ook wel wat collateral damage moet opvangen, nadat iemand bijvoorbeeld een mening heeft gedeeld op Twitter. Eigenlijk ben ik dan wild waar vrij op mag worden geschoten. Op zondag merk ik het steevast als er onvoldoende ander nieuws is. In de late namiddag begint de telefoon dan te rinkelen. Er is zelden een weekend waarin er geen persaanvragen binnenlopen."

Zelfdiscipline

"Vroeger was het een erezaak te zeggen dat je altijd maar werkte. Dat is niet langer zo. Ik denk daar zelf ook regelmatig over na, maar ik zou heel moeilijk kunnen aarden in een 9-to-5-job. Ik geniet ervan veel te werken, dat is de aard van het beestje. Soms is het natuurlijk te veel en moet ook ik rustmomenten inbouwen. Die moet ik inplannen, anders kan ik de knop niet omdraaien. Het gras afrijden is bijvoorbeeld zo'n rustmoment, maar ook dat moet ik echt in mijn agenda zetten.

"Je hebt dus zelfdiscipline nodig. Anders blijf je in de hectiek van de dag en de week zitten. Daarom leg ik mezelf bijvoorbeeld op geen mails meer te lezen nadat ik 's avonds ben gestopt met werken. Ook de verleiding om van anderen hetzelfde werktempo te verlangen, ga ik actief tegen. Merk ik dat medewerkers 's avonds laat nog achter hun computer zitten, dan spreek ik hen daarop aan."

Tandje bijsteken

"Druk wordt niet alleen door externe factoren opgelegd. De meeste mensen die voor onze organisatie werken, doen dat vanuit een enorm engagement. Zij willen een tandje bijsteken. Het is belangrijk dat ze zich dan ook eens loskoppelen en aan zelfzorg doen. Regels over de uren waartussen je mag mailen, zouden niet werken, maar dat betekent wel dat je moet rekenen op de persoonlijke weerbaarheid van mensen.

"Zeker in deze coronatijden. Er zijn medewerkers die ongelofelijk veel werk moeten verzetten, die overuren moeten doen, maar ik zou niet weten hoe we anders alles geregeld krijgen. Dat baart me wel zorgen. De urgentie is zo hoog. We zijn een marathon aan het lopen en hebben al een paar tussensprints achter de rug. Nu moeten we de normaliteit terug proberen te vinden. Zodat we het kunnen volhouden."

Lieven Boeve (54) Directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen

"Iedereen is ervaringsdeskundige als het over onderwijs gaat. Iedereen is zelf naar school geweest, heeft een kind of kleinkind, of anders wel een neefje of een nichtje op de schoolbanken. Iedereen heeft een mening over onderwijs en deelt die maar wat graag. "Ik kan dan wel proberen de grens tussen mijn werk en mijn privéleven zo goed mogelijk te bewaken, maar het hoort een beetje bij mijn baan dat die twee dooreenlopen. Toen ik deze functie aannam, wist ik dat ik publiek goed zou worden. Op familiefeesten word ik bijvoorbeeld ook altijd aangesproken op wat ik doe. Ofwel gaat het over onderwijs, ofwel over de dassen en de kostuums die ik draag tijdens mijn mediaoptredens ( lacht). "Op die momenten mag de riem er figuurlijk wel even af. Net als tijdens het korfballen en de bijbehorende kantinetijd op vrijdagavond. Die zijn nu voorlopig vervangen door een WhatsApp-groep met de sportvrienden, maar het is nog altijd de perfecte afsluiter van de werkweek en de perfecte opener van het weekend. "Maar een echte breuklijn is het niet. Meestal werk ik op zaterdag, maar dan zonder de stortvloed aan mails die ik op weekdagen moet verwerken. Dan kan ik eens gefocust zaken afwerken. Op zondagnamiddag begin ik de volgende werkweek voor te bereiden. "Het gebeurt dat ik tijdens het weekend ook wel wat collateral damage moet opvangen, nadat iemand bijvoorbeeld een mening heeft gedeeld op Twitter. Eigenlijk ben ik dan wild waar vrij op mag worden geschoten. Op zondag merk ik het steevast als er onvoldoende ander nieuws is. In de late namiddag begint de telefoon dan te rinkelen. Er is zelden een weekend waarin er geen persaanvragen binnenlopen." "Vroeger was het een erezaak te zeggen dat je altijd maar werkte. Dat is niet langer zo. Ik denk daar zelf ook regelmatig over na, maar ik zou heel moeilijk kunnen aarden in een 9-to-5-job. Ik geniet ervan veel te werken, dat is de aard van het beestje. Soms is het natuurlijk te veel en moet ook ik rustmomenten inbouwen. Die moet ik inplannen, anders kan ik de knop niet omdraaien. Het gras afrijden is bijvoorbeeld zo'n rustmoment, maar ook dat moet ik echt in mijn agenda zetten. "Je hebt dus zelfdiscipline nodig. Anders blijf je in de hectiek van de dag en de week zitten. Daarom leg ik mezelf bijvoorbeeld op geen mails meer te lezen nadat ik 's avonds ben gestopt met werken. Ook de verleiding om van anderen hetzelfde werktempo te verlangen, ga ik actief tegen. Merk ik dat medewerkers 's avonds laat nog achter hun computer zitten, dan spreek ik hen daarop aan." "Druk wordt niet alleen door externe factoren opgelegd. De meeste mensen die voor onze organisatie werken, doen dat vanuit een enorm engagement. Zij willen een tandje bijsteken. Het is belangrijk dat ze zich dan ook eens loskoppelen en aan zelfzorg doen. Regels over de uren waartussen je mag mailen, zouden niet werken, maar dat betekent wel dat je moet rekenen op de persoonlijke weerbaarheid van mensen. "Zeker in deze coronatijden. Er zijn medewerkers die ongelofelijk veel werk moeten verzetten, die overuren moeten doen, maar ik zou niet weten hoe we anders alles geregeld krijgen. Dat baart me wel zorgen. De urgentie is zo hoog. We zijn een marathon aan het lopen en hebben al een paar tussensprints achter de rug. Nu moeten we de normaliteit terug proberen te vinden. Zodat we het kunnen volhouden."