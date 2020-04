Sinds afgelopen zaterdag zijn de tuincentra in ons land weer open. Het is een heel diverse sector.

Open

Sinds zaterdag 18 april mogen tuincentra en doe-het-zelfwinkels onder bepaalde voorwaarden weer hun deuren openen. Voordien konden winkelpunten met tuinartikelen waarvan de omzet van voeding - zowel voor mens als dier - meer dan de helft van het totaal bedroeg, open blijven. Zij mochten maar een beperkt aanbod verkopen: wel bloemen en planten, geen maaimachines. De winkels waarvan de omzet uit voeding minder dan de helft bedroeg, moesten de deuren gesloten houden.

Lappendeken

De sector van de tuincentra is een lappendeken. Er zijn pure tuincentra en retailers met een beperkt aanbod in tuinartikelen. Ketens als Aveve en Horta positioneren zich als tuin-, dier- en bakspecialisten. Er zijn ook tuincentra met een dierenafdeling. Doe-het-zelf-ketens als Hubo en Gamma verkopen ook tuinartikelen. "Dan zijn er nog de supermarkten en hypermarkten als Carrefour Hyper en Cora", zegt Dirk Ballekens, directeur van de Belgische Tuincentravereniging (BTV). "Je mag de markten niet vergeten en er zijn enkele grote onlinespelers."

Groei

Er zijn weinig cijfers beschikbaar over de tuincentrumsector. Dirk Ballekens zegt dat de sector de afgelopen tien jaar is gegroeid. Volgens Nathalie Bekx, trendwatcher bij Trendhuis, wil de consument meer contact met de natuur: "De tuin en de woning gaan in elkaar over. Aan de vensters willen de mensen ook groen. We maken van onze tuin een woning en van de woning een tuin. Dat is al zo'n tien, twintig jaar bezig. Sindsdien kom je langs alle Vlaamse wegen tuincentra tegen."

Beleving

De kleinere tuincentra verkopen vooral planten, zaden, meststoffen en potgrond. Daarnaast zijn er de grote centra met een oppervlakte van zo'n 3000 vierkante meter. Ballekens: "Hoe groter de winkel, hoe meer sfeer en beleving en hoe meer een winkelbezoek een uitstap wordt." Voor de kleinere centra zijn de lentemaanden de topmaanden. "Die halen van half maart tot half mei een belangrijk deel van hun jaaromzet. De normale maandomzet verdubbelt of verdrievoudigd dan", aldus Ballekens. De omzet van de grote centra is gespreid over het hele jaar. "Daar heb je producten voor de horeca, voor kerstmarkten, Valentijnsdag, Secretaressedag, Allerheiligen, barbecues enzovoort."

Moestuin

De jongste jaren zijn moestuinen populair. Stépahnie Deleul, woordvoerder van Arvesta, de holding waartoe Aveve behoort: "We focussen in onze winkels op de moestuin door de organisatie van moestuindagen, tomatendagen, kinderworkshops over aardappelen, aardbeien en kruiden, en de introductie van de najaarsmoestuin. We zien ook dat mensen blijven investeren in glazen serres en kweekbakken."

