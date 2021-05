"De digitale omslag is nodig om de industrie naar een hoger niveau te tillen", zegt Laurence Janssens. Haar afdeling van Microsoft creëert platformen die bedrijven helpen te automatiseren.

"Iedereen kent Microsoft van het Office-pakket met onder meer de tekstverwerker Word en de presentatietool PowerPoint. Maar dat wordt een kleiner deel van ons aanbod. Microsoft is uitgegroeid tot een aanbieder van technologieplatformen." Laurence Janssens (48) is sinds november manufacturing lead van Microsoft in West-Europa. Ze is verantwoordelijk voor de digitale omslag van fabrieken in de industrie. "Die baan is tweeledig", verduidelijkt Janssens. "Enerzijds moeten we onze Microsoft-platformen verkopen en ondernemingen overtuigen met ons in zee te gaan. Anderzijds moeten we met die partners samenwerken voor de uitrol van die platformen. We creëren IT-architectuur op de maat van bedrijven, zodat zij aan de top kunnen meedraaien. Er is artificiële intelligentie en machinelearning, er zijn de cognitieve diensten die beelden en geluiden herkennen. Machines zijn nu even goed of zelfs beter dan het menselijk oog. Daardoor zijn er heel veel mogelijkheden." We spreken Janssens via Zoom, de concurrent van Microsofts videoplatform Teams. De Brusselse wuift dat weg met een glimlach. De achtergrond heeft ze wel veranderd naar het logo van haar bedrijf. Haar Nederlands heeft een zacht Franstalig randje en is doorspekt met Engelse zinnen. "Ik wilde altijd goed tweetalig zijn, hoewel ik in het Frans ben opgevoed. Ik wist dat het belangrijk zou zijn voor mijn carrière. Ik stapte na mijn bachelor handelsingenieur in Louvain-la-Neuve over naar de KU Leuven voor mijn masteropleiding. Ik had er geen veiligheidsnet, maar ik heb er nooit spijt van gehad." Bij Microsoft was u tussen 2017 en 2019 countrymanager voor het zuiden van Afrika. Was dat ook een sprong zonder veiligheidsnet? LAURENCE JANSSENS. "Die kans bood zich aan toen ik bij Microsoft Belux verantwoordelijk was voor de publieke sector. Ik heb daar met mijn man en drie kinderen lange gesprekken over gevoerd. Uiteindelijk hebben we als familie besloten de kans te grijpen. Ik was er verantwoordelijk voor onder meer Angola, Botswana, Namibië en Zambia. Ik reisde constant heen en weer. Dat was een fantastische ervaring. Er kwamen zoveel verschillende culturen samen. Toch opereerden we als een hecht team. Samen wilden we Microsoft succesvol maken in Afrika." Is het daar anders werken? JANSSENS. "We werkten in een opkomende markt. Dat is volledig anders dan in het Westen. Ik wist niet met welke moeilijkheden of beperkingen ik zou worden geconfronteerd. Dat gaat over het gebrek aan grondstoffen, maar ook administratieve bekommernissen. Voor mij als Europese was het makkelijk een visum te regelen voor mijn zakenreizen. Voor collega's uit pakweg Angola of Marokko was dat heel moeilijk. Toch was het een fantastische kans. Technologie heeft een enorme impact in Afrika. In Botswana bijvoorbeeld is 30 procent van het bruto binnenlands product afhankelijk van Debswana, een bedrijf dat diamanten mijnt. Als je zo'n onderneming ondersteunt bij haar digitale transformatie, zodat het efficiënter wordt, heeft je harde werk een directe impact op de hele economie." Waarom is digitalisering zo belangrijk voor bedrijven? JANSSENS. "Digitalisering is het volgende concurrentievoordeel. De digitale omslag is nodig om de industrie naar een hoger niveau te tillen. Er is al veel automatisering. De volgende logische stap is die van volledig autonome technologie, zoals zelfrijdende auto's. Die moeten de omgeving kunnen interpreteren, in een context plaatsen en vervolgens de juiste actie ondernemen. Spannende tijden, toch? De maatschappij lijkt daar nog niet klaar voor. Er wordt gevreesd voor banenverlies door de robotisering. Ik geloof niet dat de industrie ontmenselijkt wordt. We zullen een andere rol krijgen naast de technologie." Wat vindt u het mooiste aan de digitalisering? JANSSENS. "Digitalisering heeft ook een impact op duurzaamheid. Onze technologie kan helpen om een beter zicht te krijgen op het energie- en het waterverbruik of de uitstoot. De meeste bedrijven hebben al een stevig uitgebouwd duurzaamheidsbeleid. Onze klant Danfoss, de marktleider in diepvriessystemen, heeft hyperintelligente toestellen die problemen meteen kunnen opsporen. Daardoor werken hun klanten energiezuiniger en is er geen voedselverspilling meer. Dat creëert een toegevoegde waarde. Uiteraard wordt dat deels ingegeven door de regelgeving. Maar die is niet meer de enige motivator. Ook aandeelhouders hebben verwachtingen op dat gebied. Doing good, but also doing good business." Dat is makkelijk spreken in Europa. Liggen Afrikaanse bedrijven daar wakker van? JANSSENS. "Als je leeft van 2 dollar per dag en 70 procent van de bevolking niet ouder wordt dan 25, zoals in Angola, is dat inderdaad geen prioriteit. Toen wij na enkele jaren in Afrika terugkeerden naar België, pronkten vrienden hier met hun nieuwe elektrische wagen. Ik besefte toen dat het duurzaamheidsvraagstuk eigenlijk een luxeprobleem is. Zeker voor de consument. Maar in de businesswereld kan ik duurzaamheid niet loskoppelen van het technologische plaatje. Alle bedrijven moeten ertoe bijdragen. Ook Microsoft." Uw eerste baan was als strategisch consultant. Nadien groeide u vooral door naar verkoop- en strategische functies, onder meer bij bpost en Proximus. Mist u dat soms? JANSSENS. "Ik heb altijd de kansen gegrepen die zich aandienden. Ik blik zelden terug. Ik vond mijn eerste baan bij Bain & Company een fantastische start van mijn carrière. Ik leerde er onder druk te werken, te presteren als alles tegenzit, samen te werken. Ik ben er gestopt om aan de universiteit van Chicago een MBA te halen. Dat gebeurde dankzij een beurs van de Belgian American Education Foundation. Dat is een Belgisch orgaan dat topstudenten de kans biedt aan een Amerikaanse universiteit te studeren voor een postdoctoraat of een MBA. Tegen goede financiële voorwaarden, want ook voor de doorsnee-Belg is het inschrijvingsgeld onbetaalbaar. Ik zit nu in het comité dat de MBA-kandidaten selecteert. Ik kan er talenten ontdekken en helpen. Daar haal ik voldoening uit." Is anderen helpen ook iets wat u meeneemt in uw leiderschapsstijl? JANSSENS. "Voor mij is samenwerking het sleutelwoord. Als je schippert tussen verschillende landen, weet je dat elke locatie andere uitdagingen heeft. If you want to go far, you go together. Je moet rekenen op de expertise van de personen ter plaatse. Het duurt misschien langer, maar je krijgt wel de beste resultaten. Technologie evolueert ook zo snel dat het weinig zinvol is als 'baas' altijd het woord te willen nemen. Laat de mensen met kennis van zaken spreken. Ik hecht weinig belang aan hiërarchische structuren." Kunnen we zo meer vrouwen warm maken voor een baan in de techsector? JANSSENS. "Je moet meisjes duidelijk maken dat het antwoord op een vraagstuk vaak uit de technologiesector komt. Het is een middel om het verschil te maken. En de groeimogelijkheden zijn eindeloos. Als vrouw krijgen we misschien nog altijd niet dezelfde kansen, maar als ze zich voordoen: grijp ze."