Landeigenaar Musk kan worden onteigend

Die vond Musk in het zuiden van de Amerikaanse staat. Op de lap grond moest een commerciële ruimtevaarthaven komen. Maar nu is Musk een van de vele honderden landeigenaars in Texas die kunnen worden onteigend voor de bouw van de muur die de Amerikaanse president Donald Trump tussen de Verenigde Staten en Mexico wil bouwen.

In de Rio Grande Valley in Zuid-Texas wordt 41 procent van alle migranten aangehouden die de zuidwestelijke grens willen oversteken. De muur zou door een beschermingsgebied voor vlinders van 40 hectare lopen, de toeging tot een natuurreservaat blokkeren en het uiteindelijk stilleggen. De bouw van de lanceerbasis van SpaceX was al begonnen.

Het departement Customs and Border Protection wil een onderzoek voeren op het domein. Die aanvraag evalueert SpaceX nu. Omdat de onteigening een complex proces is dat jaren kan aanslepen, kan dat de bouw van de muur sterk vertragen, of misschien zelfs stopzetten.