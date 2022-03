Een kwart van de Vlaamse bedrijven gebruikt artificiële intelligentie (AI). Daarmee behoort Vlaanderen tot de koplopers van Europa. Dat blijkt uit een nulmeting die Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits liet uitvoeren.

Maar de minister waarschuwt meteen dat er nog werk aan de winkel is. Meer dan drie vierde (76,8%) van de Vlaamse bedrijven gebruikt geen artificiële intelligentie en het merendeel (63,4%) daarvan is dat voorlopig ook niet van plan. 'Artificiële intelligentie blijft een nichetechnologie en vooral een zaak van grote ondernemingen, terwijl uit de studie blijkt dat net kleinere ondernemingen de grootste positieve impact ervaren van AI op hun omzetstijging', stelt minister Crevits.

Volgens haar is het gebrek aan kennis de grootste drempel: 'De voordelen van AI zijn onbekend en onbemind. De komende jaren zetten we daarom onze inspanningen via het Vlaamse actieplan AI onverminderd voort: Vlaanderen investeert jaarlijks 32 miljoen euro in onderzoek en in het sensibiliseren, opleiden, adviseren en ondersteunen van bedrijven. Daarnaast kunnen onze bedrijven ook terecht bij de bestaande financieringsinstrumenten van VLAIO. Zo ontvingen vorig jaar nog 400 ondernemingen steun voor hun AI-project.'

Vooral kleine ondernemingen maken amper gebruik van de technologie, terwijl zij net de grootste positieve impact kunnen ervaren. Het gebruik van AI blijkt vooral een zaak van middelgrote en grote bedrijven met procesautomatisatie, tekstanalyse en machine learning in de top 3 van meeste gebruikte AI-technologieën. Die worden vooral gebruikt voor de automatisering van administratieve processen (31,4%) en ICT-beveiliging (31%). Een kwart van degene die AI gebruiken, doen dat in functie van marketing of verkoop. Een voorbeeld daarvan is het voorspellen van klantengedrag op basis van data.

