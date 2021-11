Professor Herman Matthijs ( UGent & VUB ) pleit voor kernenergie en een referendum daarover bij de bevolking.

In 2003 stemde de paars-groene regering een wet om de kerncentrales te sluiten. Over de uitvoering daarvan heerst tot op heden onduidelijkheid. Het resultaat is dat ons land al jaren kampt met een strategisch probleem voor de elektriciteitsvoorziening. De bevolking krijgt te horen dat iedereen van het gas af moet. Maar tegelijk kondigt men wel de bouw van nieuwe gascentrales aan! Dat gas veel meer CO2-uitstoot dan kerncentrales, en dat er een geopolitiek probleem is met de toelevering ervan uit Rusland, wordt dan maar neergezet als een fait divers. Maar hoe zit het met de toestand van de kernenergie in deze wereld?

Kernenergie verovert de wereld

Buiten Europa

Volgens de denktank OESO en het Internationaal Atoomenergieagentschap IAEA zijn er wereldwijd 449 werkende nucleaire centrales en 51 in aanbouw. China en India, twee economische grootmachten, hebben aangekondigd dat ze tientallen nieuwe kerncentrales zullen bouwen. Ook Japan blijft steunen op die vorm van energie, net als Canada. De Amerikaanse president, Joe Biden, lanceert grootse plannen voor moderne kerncentrales. De Verenigde Staten hebben er nu 95, die instaan voor 20 procent van de elektriciteitsproductie. De NAFTA-landen (VS, Canada en Mexico) beschikken overigens over ruime olie- en gasvoorraden, en zijn ideaal gelegen voor zonne-energie.

Ook het recente geruzie tussen Frankrijk en Australië rond het AUKUS-akkoord ging over de toepassing van nucleaire energie op duikboten en de samenwerking in toekomstig onderzoek daarnaar.

Andere landen blijven inzetten op kernenergie met als argumenten de zekere toelevering, de betrouwbaarheid, de betaalbaarheid en de lage CO2-uitstoot.

Europa

Europa is verdeeld over het toekomstige gebruik van kernenergie. Duitsland haakt af. Maar als het land ook een einde wil maken aan zijn bruinkoolgebruik, zal de energietransitie er onbetaalbaar worden. In de Franse hoofdstad zal men best gelukkig zijn, want het Duitse besluit maakt de kans onbestaande dat de eeuwige vijand een kernmacht kan worden. Duitsland heeft zich overigens al meerdere malen vergist op essentiële momenten in de geschiedenis.

De Franse president, Emmanuel Macron, kondigde een zeer ambitieus plan aan voor de nucleaire toekomst van zijn land. Liefst 30 miljard euro gaat naar de bouw van nieuwe kerncentrales, grote en kleine. Kernenergie is goed voor 70 procent van de Franse elektriciteitsproductie. België voert geregeld elektriciteit uit Frankrijk in, die dus van kerncentrales komt. Als we onze zeven kerncentrales sluiten, zullen we nog veel Franse nucleaire elektriciteit moeten invoeren. Parijs laat zijn plan van 30 miljard dus deels betalen door zijn noorderburen. Wie is dan de slimste van de klas? De Franse impact op de Belgische elektriciteitsproductie en ons netwerk is al enorm groot. De plannen met thoriumkerncentrales en de mogelijkheden van kernfusie zien er ook best goed uit. Macron heeft de juiste keuze gemaakt!

In tegenstelling tot in Rusland en Noord-Amerika zijn veel olie- en gasvelden in Europa, zoals in het Verenigd Koninkrijk en Nederland, aan het einde van hun levensduur. Alleen Noorwegen blijft over die producten beschikken. In het Verenigd Koninkrijk blijft kernenergie bestaan. Nederland discussieert nog, maar er is een meerderheid in de Tweede kamer voor het behoud van kernenergie. Ook zeer ontwikkelde landen, zoals Zweden en Finland, behouden kernenergie als een zekere bron van elektriciteit.

België

In België levert kernenergie zowat de helft van de elektriciteit. Ons land heeft een aardige knowhow opgebouwd in dat domein. Gezien de bijbehorende industriële activiteiten en tewerkstelling, en de desbetreffende onderwijscomponent moet men toch eens zeer ernstig nadenken over het behoud van die energiebron. De klimaatdiscussie draait rond CO2, dus kies je beter voor kernenergie. Ook om de budgettaire factuur voor de overheid, de gezinnen en de bedrijven betaalbaar te houden, moet kernenergie belangrijk blijven in onze elektriciteitsvoorziening. Het wordt helemaal hypocriet als men hier de centrales sluit, om dan Franse of Britse stroom van kerncentrales in te voeren. Als de politiek er niet uit geraakt, waarom vragen we dan niet de mening van de kiesgerechtigden in een referendum?

In 2003 stemde de paars-groene regering een wet om de kerncentrales te sluiten. Over de uitvoering daarvan heerst tot op heden onduidelijkheid. Het resultaat is dat ons land al jaren kampt met een strategisch probleem voor de elektriciteitsvoorziening. De bevolking krijgt te horen dat iedereen van het gas af moet. Maar tegelijk kondigt men wel de bouw van nieuwe gascentrales aan! Dat gas veel meer CO2-uitstoot dan kerncentrales, en dat er een geopolitiek probleem is met de toelevering ervan uit Rusland, wordt dan maar neergezet als een fait divers. Maar hoe zit het met de toestand van de kernenergie in deze wereld?Volgens de denktank OESO en het Internationaal Atoomenergieagentschap IAEA zijn er wereldwijd 449 werkende nucleaire centrales en 51 in aanbouw. China en India, twee economische grootmachten, hebben aangekondigd dat ze tientallen nieuwe kerncentrales zullen bouwen. Ook Japan blijft steunen op die vorm van energie, net als Canada. De Amerikaanse president, Joe Biden, lanceert grootse plannen voor moderne kerncentrales. De Verenigde Staten hebben er nu 95, die instaan voor 20 procent van de elektriciteitsproductie. De NAFTA-landen (VS, Canada en Mexico) beschikken overigens over ruime olie- en gasvoorraden, en zijn ideaal gelegen voor zonne-energie. Ook het recente geruzie tussen Frankrijk en Australië rond het AUKUS-akkoord ging over de toepassing van nucleaire energie op duikboten en de samenwerking in toekomstig onderzoek daarnaar. Andere landen blijven inzetten op kernenergie met als argumenten de zekere toelevering, de betrouwbaarheid, de betaalbaarheid en de lage CO2-uitstoot.Europa is verdeeld over het toekomstige gebruik van kernenergie. Duitsland haakt af. Maar als het land ook een einde wil maken aan zijn bruinkoolgebruik, zal de energietransitie er onbetaalbaar worden. In de Franse hoofdstad zal men best gelukkig zijn, want het Duitse besluit maakt de kans onbestaande dat de eeuwige vijand een kernmacht kan worden. Duitsland heeft zich overigens al meerdere malen vergist op essentiële momenten in de geschiedenis.De Franse president, Emmanuel Macron, kondigde een zeer ambitieus plan aan voor de nucleaire toekomst van zijn land. Liefst 30 miljard euro gaat naar de bouw van nieuwe kerncentrales, grote en kleine. Kernenergie is goed voor 70 procent van de Franse elektriciteitsproductie. België voert geregeld elektriciteit uit Frankrijk in, die dus van kerncentrales komt. Als we onze zeven kerncentrales sluiten, zullen we nog veel Franse nucleaire elektriciteit moeten invoeren. Parijs laat zijn plan van 30 miljard dus deels betalen door zijn noorderburen. Wie is dan de slimste van de klas? De Franse impact op de Belgische elektriciteitsproductie en ons netwerk is al enorm groot. De plannen met thoriumkerncentrales en de mogelijkheden van kernfusie zien er ook best goed uit. Macron heeft de juiste keuze gemaakt!In tegenstelling tot in Rusland en Noord-Amerika zijn veel olie- en gasvelden in Europa, zoals in het Verenigd Koninkrijk en Nederland, aan het einde van hun levensduur. Alleen Noorwegen blijft over die producten beschikken. In het Verenigd Koninkrijk blijft kernenergie bestaan. Nederland discussieert nog, maar er is een meerderheid in de Tweede kamer voor het behoud van kernenergie. Ook zeer ontwikkelde landen, zoals Zweden en Finland, behouden kernenergie als een zekere bron van elektriciteit.In België levert kernenergie zowat de helft van de elektriciteit. Ons land heeft een aardige knowhow opgebouwd in dat domein. Gezien de bijbehorende industriële activiteiten en tewerkstelling, en de desbetreffende onderwijscomponent moet men toch eens zeer ernstig nadenken over het behoud van die energiebron. De klimaatdiscussie draait rond CO2, dus kies je beter voor kernenergie. Ook om de budgettaire factuur voor de overheid, de gezinnen en de bedrijven betaalbaar te houden, moet kernenergie belangrijk blijven in onze elektriciteitsvoorziening. Het wordt helemaal hypocriet als men hier de centrales sluit, om dan Franse of Britse stroom van kerncentrales in te voeren. Als de politiek er niet uit geraakt, waarom vragen we dan niet de mening van de kiesgerechtigden in een referendum?