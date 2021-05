KBC verwacht volgend jaar een streep onder de coronacrisis te kunnen trekken. De stroppenpot van 757 miljoen euro moet volstaan om de verwachte kredietverliezen op te vangen, en de Vlaamse bank-verzekeraar gaat dit jaar 300 nieuwe medewerkers aanwerven.

Ondanks het betalen van 424 miljoen euro aan banktaksen maakte KBC Group in de eerste drie maanden van dit jaar een winst van 557 miljoen euro. Dat was meer dan de analisten hadden verwacht, meer dan de 538 miljoen euro uit het vierde kwartaal van vorig jaar, en veel beter dan de 5 miljoen euro verlies uit het eerste kwartaal van 2020.

"Commercieel draaien alle motoren op volle toeren", zei CEO Johan Thijs tijdens een virtuele presentatie. De inkomsten lagen met 1,93 miljard euro een derde hoger dan een jaar geleden. Vooral in vermogensbeheer en verzekeringen werden mooie resultaten neergezet. De lage rente daarentegen drukte op de rente-inkomsten. "Alleen al op de spaarboekjes kost de lage rente ons elk kwartaal 100 miljoen euro", aldus Thijs. Het goede nieuws is dat de commerciële marges op kredieten op peil bleven, waardoor de nettorentemarge in het eerste kwartaal opnieuw heel lichtjes (met 3 basispunten) aangroeide.KBC kon ook al voor 77 miljoen euro provisies terugnemen. Daarvan komt 26 miljoen euro uit de stroppenpot die KBC vorig jaar aanlegde voor mogelijke kredietverliezen als gevolg van de coronacrisis. Met die onverwacht vroege terugname van provisies lijkt KBC het signaal te geven dat het ergste achter de rug is."De vaccinatiecampagnes hebben een positief effect op de macro-economische vooruitzichten", zei de CEO van KBC Group. "Wij verwachten dat de economische groei zal versnellen in de tweede helft van dit jaar. Tegen volgend jaar kan de economie weer op pre-covidniveau zitten. Dat we vorig jaar voorzichtig geweest zijn en voldoende grote buffers aangelegd hebben, betaalt zich nu terug."Thijs verwacht niettemin dat de kredietverliezen als gevolg van de coronacrisis zich vanaf eind juni zullen materialiseren, als de moratoria in België op de afbetaling van leningen aflopen en ook andere steunmaatregelen wegvallen. De resterende stroppenpot van 757 miljoen euro moet volgens hem echter volstaan om die verliezen op te vangen. Voor het volledig boekjaar 2021 verwacht KBC uit te komen op een 'normale' kredietkostratio van 0,30 procent.KBC verwacht volgend jaar definitief een streep te kunnen trekken onder de coronacrisis. Als een voorafname daarop, gaat de bankverzekeraar dit jaar al terug meer investeren in marketing, events en mensen. Daardoor zullen de operationele kosten, die in het eerste kwartaal nog met 4 procent daalden, op jaarbasis met 2 procent stijgen."We zijn van plan dit jaar 300 nieuwe medewerkers aan te werven", zei Thijs. "We zoeken zowel mensen die onze digitale strategie kunnen versterken, als mensen voor het kantoornetwerk." Jaarlijks verlaten gemiddeld 250 tot 300 mensen de bank-verzekeraar, vooral door pensionering.Aan zijn investeerders herbevestigde KBC zijn voornemen om dit jaar in totaal 3,44 euro dividend uit te keren. Op 19 mei wordt er sowieso 0,44 euro winst per aandeel uitgekeerd. Van zodra de Europese Centrale Bank (ECB) haar beperkingen op de dividenduitkering door banken laat varen (na september), zullen KBC-aandeelhouders nog eens 2 euro bruto ontvangen. En daar komt in normale omstandigheden in november nog eens 1 euro interim-dividend over het lopende boekjaar bij.