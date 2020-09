Volgens Johan Portier, de topman van LeasePlan België, is de transitie naar de elektrische bedrijfswagen ingezet. De Vivaldi-regering die in de steigers staat, doet er nog een schep bovenop. De onderhandelaars willen vanaf 2026 of 2028 alleen nog emissieloze voertuigen fiscaal stimuleren.

Bij Leaseplan staat de parking vol gloednieuwe Polestar 2-wagens. Vandaag krijgen dertig medewerkers van LeasePlan België de sleutels van hun nieuwe elektrische wagen. Tien jaar geleden nam Leaseplan, als een van de eerste leasingmaatschappijen, een elektrische wagen in het gamma op. De leasemaatschappij wil tegen 2030 een volledig elektrisch voertuigengamma kunnen aanbieden. In een eerste fase wordt de eigen vloot voor de medewerkers geëlektrificeerd.

Tegen eind 2021 moet uw eigen wagenpark voor uw personeel volledig elektrisch zijn. Zit u op schema?

JOHAN PORTIER. "Bijna 60 procent van onze eigen vloot in België is elektrisch. Het gaat om 180 wagens. Een dag als vandaag, waarop we dertig elektrische wagens in de vloot opnemen, helpt natuurlijk. Toen we in 2016 deze ambitie hebben uitgesproken, was het aanbod elektrische wagens nog niet wat het nu is. In 2021 zal er een voldoende breed aanbod zijn. We komen in de laatste fase, die van de versnelling. We zitten op schema om tegen eind 2021 een volledig elektrische vloot te hebben."

Ziet u die versnelling ook bij uw klanten?

PORTIER. "In augustus, toch een rustige zomermaand, bestond 10 procent van de bestellingen uit elektrische wagens. Dat is behoorlijk, al ligt onze ambitie veel hoger. We zien een stijgende tendens. Elektrisch rijden is sexy geworden. Er zijn nog veel vragen over de laadpalen, de laadsnelheid, enzovoort. Maar de ambassadeurs, mensen die ervan geproefd hebben, helpen de transitie vooruit. Ik ben zelf drie jaar geleden gaan rijden met een elektrische wagen, en ik kan die auto en het rijplezier niet meer missen."

Er wordt gewerkt aan de vorming van een nieuwe regering. Volgens experts kunnen we de bedrijfswagens gebruiken als een hefboom om het wagenpark te vergroenen. Zal de elektrische bedrijfswagen de salariswagen redden?

PORTIER. "We horen dat het fiscale voordeel voor de bedrijfswagen zou wegvallen vanaf 2026 of 2028. Er zou een uitzondering komen voor emissieloze voertuigen. Daarmee is de politiek ambitieuzer dan LeasePlan. Ik denk dat we geen keuze hebben. We moeten een volwassen sector zijn, die kan overleven zonder fiscale gunstmaatregelen. Dat is de uitdaging voor onze sector. Onze industrie heeft maar een toekomst als ze proper is. Tegen 2030 moet de CO2-uitstoot met de helft naar beneden, tegen 2050 moeten we op nul zitten. Bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid opnemen en de transitie naar emissieloze wagens maken.

Is dit een kantelmoment voor de autosector?

PORTIER. "Absoluut. Wie dat niet beseft, dreigt de boot te missen. Wij hebben resoluut gekozen voor het elektrisch rijden, en investeren daar ook in. Binnen een maand komen we met een oplossing om zowel op kantoor, onderweg als thuis te laden. We hebben aan ons hoofdkantoor 37 nieuwe laadpalen geïnstalleerd. We zijn niet het enige bedrijf dat die investeringen doet. Je ziet dat in de brede markt gebeuren. In 2021 zullen we merk-modelcombinaties hebben die het hele gamma bestrijken. Ik denk dat we aan de vooravond staan van een grote doorbraak."

