De internationale jeansproducent Prosperity Textiles maakt stoffen voor merken als Levi's, Lee, G-Star en Zara. Het bedrijf is vastberaden om de schoonste textielfabriek in China te worden.

Change the Game: Trends selecteert grensverleggende thema's en verhalen. Prosperity Textiles verdient het label omdat het milieuvriendelijkere productiemethoden ontwikkelt voor jeans.

...

De mode-industrie staat bekend als een van de meest vervuilende sectoren ter wereld. Ze is verantwoordelijk voor 10 procent van de jaarlijkse wereldwijde CO2-uitstoot en 20 procent van het afvalwater. Elk jaar belandt 13 miljoen ton textiel op de afvalberg, terwijl 95 procent ervan gerecycleerd zou kunnen worden. Daar wil de leverancier van internationale modemerken Prosperity Textiles een einde aan maken. Het familiebedrijf, dat in 1999 is opgericht in de Chinese stad Shaoguan, is een van de grootste jeansfabrikanten ter wereld, met fabrieken in China en Vietnam. Prosperity Textiles draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. Op het Europese hoofdkwartier in Gent onderzoekt creatief directeur Bart Van de Woestyne continu nieuwe technologie om de impact van mode op de planeet te verkleinen. Naast een eigen zonnepanelenpark en waterzuinige productietechnieken hanteert het bedrijf biotechnologie om het gebruik van chemische stoffen terug te dringen. Zo introduceerde het glucose als een vervanger van het schadelijke hydrosulfiet, die de stof haar kleur geeft. De techniek kreeg de naam Sweet Indigo. Binnenkort lanceert Prosperity ook een collectie met PLA in plaats van polyester, een van de meest gebruikte synthetische vezels in de sector. In tegenstelling tot polyester wordt PLA niet gemaakt van olie, maar van gewassen zoals mais en suikerriet. Daardoor stoot de productie ervan 75 procent minder CO2 uit en is het eindproduct volledig composteerbaar. Polyester vervangen door PLA vermindert vooral de impact van de schadelijke microplastics die vrijkomen wanneer consumenten jeans dragen, wassen en weggooien. Zo zou PLA niet afbrokkelen tot microscopische deeltjes, maar tot een lichaamseigen zuur. Toch is de precieze milieu-impact van een grootschalig gebruik van PLA nog onbekend. Er heersen ook twijfels over de recyclagemogelijkheden van biogebaseerde producten, al zouden de jeansbroeken volgens Van de Woestyne even recycleerbaar moeten zijn als de klassieke variant. Helaas zullen ook composteerbare jeansbroeken bij gebrek aan adequate verzamel- en recyclageprocessen veelal op de afvalberg belanden, waar ze net zoals hun voorgangers meer dan honderd jaar kunnen blijven liggen. Bioplastics, zoals PLA, roepen ook ethische vragen op, omdat schaarse landbouwgrond gebruikt wordt om een luxeproduct te maken. PLA kan wel dienen als een uitstootvriendelijke vervanger voor katoen, dat een veeleisend gewas is voor de planeet. Prosperity ontwikkelde, ter vervanging van een van zijn pure katoengarens, een garen dat voor de helft bestaat uit PLA en voor de helft uit katoen. De composteerbare jeanscollectie van Prosperity Textiles is dus een veelbelovende evolutie, al zal er wellicht meer nodig zijn om de sector volledig schoon te krijgen. Het bedrijf wil dan ook vooral aantonen dat duurzaamheid en aantrekkingskracht elkaar niet uitsluiten.