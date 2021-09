Dit is te zwaar om alleen te dragen als ondernemer, dacht Bram Van de velde tijdens de lockdown. Hij bracht vier andere ondernemers samen voor een rondetafel om te elkaar te steunen tijdens de coronapandemie.

Op 3 november maakte Bram Van de velde, de oprichter van Cardify, een WhatsApp-groepje met vier andere ondernemers, allen dertigers, en stelde hun voor hun koppen bij elkaar te steken. Van de velde was de enige die iedereen kende. De ondernemers spraken in de maanden nadien om de vijf à zes weken af. In het begin was het ploeteren, maar na een tijd gingen de gesprekken steeds dieper. Iedereen kon een uitdaging op tafel gooien, waarna het vijftal soms urenlang samen naar een oplossing zocht. De start-upwereld is niet gespeend van acceleratoren en andere ondernemersnetwerken, maar de vijf ondernemers konden daar hun ei niet kwijt. Er was niet voldoende vertrouwen om zoiets te doen. Wat je daar aan iemand vertelt, wordt misschien wel doorverteld. Bij de rondetafelgesprekken bleef alles binnenskamers. Is het niet ironisch dat vijf jonge, met het internet opgegroeide techondernemers dat niet via video wilden doen, maar stonden op fysieke ontmoetingen? "Je kunt geen zes uur achter je scherm zitten", zegt Van de velde. "Zo kun je geen connectie maken. Misschien kan wat wij deden andere ondernemers inspireren om elkaar meer op te zoeken." Op zijn achttiende richtte Jeroen Poels Deltaworx op. Dit jaar stond hij in de 30 under 30-lijst van het internationale zakenblad Forbes. Deltaworx is een uitzendkantoor dat studenten uitstuurt naar diverse sectoren. Maar tijdens de lockdown had niemand nog studenten nodig voor bars of evenementen. "In maart vorig jaar liep onze agenda leeg. Ik belde toen mijn papa met tranen in de ogen, maar nog geen uur later kreeg ik telefoon dat de mensen aan het hamsteren waren geslagen en of we honderd studenten per dag konden plaatsen om de distributieproblemen te helpen oplossen. Zo begonnen we te experimenteren met sectoren waarin we nog niet actief waren. In 2020 is onze omzet met 20 procent gestegen tegenover 2019, terwijl het aandeel van hospitality in die omzet is teruggevallen van 50 naar 5 procent. We hebben ook volle bak kunnen werken voor de test- en vaccinatiedorpen. Studenten mochten vroeger niet ingeschakeld worden in de zorg omdat ze nog geen diploma hadden, nu kon dat wel. We konden een ongelofelijk volume draaien, bijvoorbeeld in het vaccinatiedorp Spoor Oost in Antwerpen, het grootste van het land." "De rondetafelgesprekken waren een godsgeschenk, een klankbord van mensen die begrijpen wat je doormaakt. We hielpen elkaar met praktische zaken. Wat is de drempel om mensen op economische werkloosheid te zetten? Hoe neem je investeringsbeslissingen? Hoe hou je de mensen gemotiveerd? "Ik verwacht nog een knik in de komende maanden, maar we hebben goede fundamenten om de crisis door te komen. Wie er nu nog niet op voorbereid is dat dingen kunnen misgaan, is geen slimme ondernemer. Op persoonlijk vlak was corona voor mij een pauzeknop. Ik ben vrijgezel en ging van een supersociaal leven naar niets. De eerste lockdown zou ik bijna aangenaam durven te noemen. Als je professioneel dan ook nog eens oplossingen vindt die lukken, is het helemaal fantastisch." In maart 2020, net toen de pandemie snel uitbreidde, had Bram Van de velde de fine fleur van het Gentse ondernemersgild overtuigd. Oprichters van bekende bedrijven als Netlog, Showpad, Rydoo, Teamleader of team.blue stopten samen 400.000 euro in de tool die Cardify had ontwikkeld om het eerste contact tijdens events te digitaliseren. "Het waait wel over dacht ik, toen de events werden geannuleerd. Eerst wilden we de lockdown gebruiken om ons product te verfijnen, maar uit gesprekken met Amerikanen leerden we dat sales zoals we het kenden niet meer zou terugkeren. "We hadden een goed team en met het opgehaalde geld konden we anderhalf jaar voort. Maar een nieuw product lanceren in een pandemie? We waren in overlevingsmodus, zeker toen we een negatief advies kregen voor een coronalening." "De energie die ik uit de rondetafel haalde, was voor mij het belangrijkste. Ik kreeg het idee nadat ik had gezien hoe Amerikaanse ondernemers van enkele bekende bedrijven regelmatig samenkwamen om informeel met elkaar te praten. Sparren met gelijkgezinde ondernemers is anders dan praten met vrienden. Je begrijpt elkaar volledig omdat je in dezelfde situatie zit." "Uiteindelijk zetten we met mijn team in op data en ontwikkelden we met Leadcamp een nieuw salesplatform om leads om te zetten in deals. Onze investeerders vonden het een goed idee, maar raadden ons aan het in dezelfde vennootschap af te splitsen onder een andere naam dan Cardify. We haalden ondertussen 320.000 euro onderzoeks- en ontwikkelingssubsidie van Vlaio binnen en hopen dat bedrag in september ongeveer te verdubbelen met zaaikapitaal. Vorig kwartaal ging Leadcamp online. Cardify blijft bestaan, maar voorlopig doen we daar weinig mee. Voor corona waren we met vier, nu met twee. Er is iemand weggevallen die het moeilijk had door de onzekerheid. Ik heb deze zomer geprobeerd een week vakantie te nemen, maar dat is mislukt. Ik kijk uit naar een periode weg van alles, om een plaats te geven wat er de jongste jaren is gebeurd. Tijdens de pandemie ben ik beginnen te golfen. Ik probeer nu elke dag te spelen. Wil je dat goed doen, dan mag je aan niets anders denken." Gunther Ghysels stond met Get Driven net voor het begin van de internationalisering toen de coronapandemie toesloeg. Zijn chauffeurdienstenbedrijf had in België zijn reputatie al gevestigd. Begin 2020 werkten 2800 Belgische bedrijven met de app van Get Driven en zond het bedrijf 400 chauffeurs uit die elke maand 8000 uur rondreden met vooral zakenmensen. Goed voor een omzet van bijna 2 miljoen euro in 2019. Ghysels' volgende stap was Get Driven in Duitsland op de kaart zetten - hij legde contact met Siemens en kreeg onderdak in de Berlijnse innovatiehub Factory Berlin - maar plots moest hij weer vol aan de bak in België. "Get Driven is gebaseerd op twee fenomenen. Zakenmensen die reistijd willen omzetten in werktijd, en mensen die een glas hebben gedronken en zich naar huis willen laten rijden. Beide vielen weg. Van 200.000 euro recurrente inkomsten per maand vielen we terug op bijna niets. Ik had net mensen in dienst genomen om te groeien, maar plots draaiden we een zwaar verlies en moesten mensen op economische werkloosheid. Dan slaap je niet meer goed. We gingen terug naar het tekenbord en vertrokken vanuit onze naam en onze mensen. We vonden een uitweg in de fleetactiviteiten van leasingbedrijven. De garages waren ook dicht, maar de auto's moesten nog altijd geleverd en verplaatst worden." De inkomsten uit die nieuwe activiteit sleurden Get Driven door de crisis. Ondertussen komen de oude klanten terug en draaide Get Driven volgens Ghysels drie recordmaanden op rij. Met anderhalf jaar vertraging begint Get Driven nu aan zijn internationale groei in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In tegenstelling tot de meeste start-ups, die door twee, drie of meer mensen worden opgericht, stond Gunther Ghysels er alleen voor tijdens de pandemie. Een vennoot die zich inkocht en de rondetafelgesprekken vingen dat op. De rondetafel sterkte hem ook in zijn idee om op zoek te gaan naar een general manager om het operationele werk te verdelen. Gil Nimmegeers werkte een paar jaar geleden nog voor Belfius en kreeg er de kans om met Belfius Studio met een klein team heel snel een volwaardig digitaal product te ontwikkelen. Dat wou hij ook voor andere bedrijven doen, en dus richtte hij met zijn broer Stef in 2018 Bothrs op om klanten te helpen digitale producten te ontwikkelen. De workshops die Bothrs daarvoor met klanten organiseerde, riskeerden door covid allemaal weg te vallen. "We waren ervan overtuigd dat we onze service ook volledig digitaal konden aanbieden. Van workshops met fysieke post-its en whiteboards gingen we naar digitale post-its en whiteboards. Daardoor hebben we bijna geen economisch gevolgen ondervonden van de coronacrisis. Het bedrijf draait op volle toeren. Voor corona waren we met zo'n 25 mensen, daar zijn nu nog 6 à 7 mensen bij gekomen, die we remote in dienst hebben genomen. De uitdagingen die we hebben, onze sales uitbouwen, zijn niet noodzakelijk covid-gerelateerd." "Waar ik persoonlijk mijn energie uit haal, is omringd te zijn door gelijkgezinde ambitieuze mensen. Je voelt de hartslag van het bedrijf minder als iedereen thuiswerkt, je komt bijvoorbeeld niemand tegen in de gang om even mee te praten. Ik oriënteerde me sterk op die manier, maar dat viel weg. Dat gaf onzekerheid. Je moet dan leren uit andere zaken energie te halen en je bedrijf anders organiseren, een beetje heruitvinden, om dezelfde energiebalans te houden. Ik hoop dat we binnenkort weer meer fysiek tijd met elkaar kunnen besteden. Maar de manier waarop we ons zullen structuren voegt een nieuwe complexiteit toe aan het bedrijf. Er is geen definitie over hoeveel dagen je naar kantoor komt, maar wat als iedereen er is en je geen vergaderzaal vindt? Het gaat erom vrijheid te geven, maar als werkgever moet je dat faciliteren en structureren. Wanneer beslissen we of we fysiek of remote naar de klant gaan, is een andere vraag. En hoe zullen die fysieke workshops verlopen? Anderzijds hebben in de pandemie klanten uit het buitenland - bedrijven in Duitsland, maar evengoed start-ups uit San Francisco - de weg naar Bothrs gevonden." Recht van de schoolbanken stapte de twintiger Robin Geers met het door hem opgerichte Start Up Survival een paar jaar geleden naar Vlerick Business School om er een onlineopleiding Scale-Up Masterclass te maken gericht op techondernemers. De opleiding werd een succes. De gefilmde lessen stonden online, enkel de events aan het begin en het einde gebeurden fysiek. "Door corona verlaagde de drempel nog om zo'n opleiding te volgen. De lessen bleven gewoon online staan en mensen konden zich inschrijven. Met Vlerick maakten we sindsdien nog een nieuwe masterclass over marketing. Overdag ben ik bezig met die masterclasses, die ik met een team freelancers had gebouwd. De avonden zijn voor de nieuwsbrief Robinsnewsletter.com die ik twee maanden geleden startte." "Ik heb tijdens de pandemie de tijd genomen om uit te zoeken waarom ik doe wat ik doe - mijn purpose. Dat is kennis delen zodat andere mensen betere beslissingen kunnen nemen. Ik deed dat al met de masterclasses, maar wilde een grotere groep bereiken. Dat leidde tot een Engelstalige nieuwsbrief. Voor Start Up Survival ontmoette ik honderden oprichters over heel Europa. Het ironische is dat ze allemaal constant moeten bijleren, maar geen tijd hebben voor boeken of opleidingen. Daarom spits ik mijn newsletter toe op de fouten die ondernemers maken en wat anderen daaruit kunnen leren. Op dit moment is het kwestie van goede content te creëren - in één nieuwsbrief kruipt 20 à 30 uur werk - , het businessmodel is voor binnen een half jaar." "Off the record elkaars grootste uitdagingen bespreken en meedenken over de oplossing, is wat de rondetafel me bijbracht. Een probleem voor mij, zeker wanneer je iets nieuws opstart, is dat je work-lifebalans niet goed zit omdat je meer gaat werken dan gepland. Die balans heb ik ondertussen gevonden, al kan het er ook mee te maken hebben dat ik nu een vriendin heb."