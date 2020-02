Jappe Pollentier startte met Schedult al zijn tweede techbedrijf op in Thailand. "In België is de houding dat je maar beter gewoon doet, want dat is al gek genoeg. Onze visie was net heel extreem."

De 25-jarige Jappe Pollentier richtte vorig jaar in Thailand samen met Jens Oreel Schedult op, een geautomatiseerde onlinedienst waarmee kleine bedrijven hun sociale media kunnen beheren. "Dagelijks berichten plaatsen op sociale media vanaf 99 dollar per maand", is de slogan van Schedult. Zo kunnen kleine bedrijven tegen betaalbare prijzen hun merk ook doen leven op de sociale media. Het is het tweede bedrijf dat Jappe Pollentier in Thailand opricht. Het eerste was Octotrip.

De Bruggeling vertrok naar Singapore, nadat Belgische investeerders hadden gezegd dat hij en zijn medevennoten te vroeg waren met hun idee om een platform te bouwen waarmee kmo's hun zakenreizen makkelijk konden beheren. "In België is de houding dat je maar beter gewoon doet, want dat is al gek genoeg. Onze visie was net heel extreem", zegt Jappe Pollentier. "Daarom vertrokken we in 2015 naar Azië, waar de markt het snelste groeit."

Ongeduldig was Jappe Pollentier altijd al. Hij maakte zijn middelbare studie niet af - hij deed dat later wel via de examencommissie - omdat hij toen al professioneel actief was in de marketingwereld. Hij haakte ook op de hogeschool af, omdat hij vond dat hij er te weinig kon leren. "Ik won mijn eerste prijs met reclame toen ik 17 was. Ik heb Mad Men wel tien keer bekeken en vind het fascinerend hoe een bedrijf als Apple zich in de markt heeft gezet met een product dat eigenlijk niet zoveel verschilde van dat van de concurrentie", verklaart Jappe Pollentier zijn liefde aan het marketingvak.

Na een ommetje als professioneel pokerspeler keerde de twintiger terug naar de marketing en de verkoop, maar het begon al snel te kriebelen om zelf een bedrijf op te zetten. "Met ons laatste geld vlogen we naar Zuidoost-Azië. We zonden 300 cold mails naar investeerders en kregen introducties via het exportagentschap Flanders Investment & Trade (FIT)", herinnert Pollentier zich het begin van zijn bestaan als farang - de bijnaam van blanke buitenlanders in Thailand.

Op elk continent behalve Antarctica

"Na drie maanden hebben we een entiteit opgezet in Singapore, maar het leven was er te duur. Singapore is het Silicon Valley van Azië. We beslisten door Zuidoost-Azië te reizen met de vier oprichters van Octotrip. Elke maand huurden we een villa via Airbnb, in plaatsen zoals Bali of Phuket. Na een tijd moesten we mensen in dienst nemen. Daarvoor hadden we een basis en een werkvergunning nodig. We kozen Bangkok."

Dat ongeduld is ook de reden waarom Octotrip werd stopgezet. Het bedrijf groeide niet snel genoeg. "De productontwikkeling duurde langer dan gedacht", zegt Pollentier. "Uiteindelijk ging het wel goed, maar we waren niet de juiste ondernemers om dat product in de markt te zetten, omdat we de markt niet goed genoeg kenden om de partnerschappen aan te gaan die nodig waren. We haalden wel 850.000 dollar op in twee rondes en groeiden tot 12 mensen."

Met Schedult hoopt de ondernemer wel een zakenmodel beet te hebben dat wereldwijd een snelle groei toelaat. De investeerders in Octotrip bleven geloven in de ondernemers en volgden Pollentier en Oreel naar hun nieuwe bedrijf. "We groeien nu 25 procent per maand en hebben klanten op elk continent behalve Antarctica", zegt Pollentier.

Altijd onderweg

De lessen die Pollentier en Oreel uit Octotrip hebben getrokken, passen ze toe bij Schedult. Pollentier keerde terug naar de marketingwereld, die hij goed kent. Het product van Schedult was makkelijker te ontwikkelen software. Het is een productized service, een dienst die zo wordt geautomatiseerd dat er geen menselijke bijdrage meer nodig is en waarop bedrijven een abonnement kunnen nemen. "We willen een baanbrekend marketingagentschap creëren met zo weinig mogelijk menselijke betrokkenheid", zegt de ondernemer. "Nu is dat nog niet zo. We hebben meer dan vijftig freelancers die socialmediacontent maken voor verschillende industrieën. We willen ertoe komen dat we in één uur een maand aan content kunnen creëren."

Het bedrijf is actief in Thailand en Singapore, maar de grootste markten zijn de Verenigde Staten en Australië. "De mensen aanvaarden daar makkelijker data als waarheid, terwijl zakendoen in Azië meer gebaseerd is op de relaties die je met mensen hebt", zegt Jappe Pollentier. Een kantoor heeft Schedult niet, alles gebeurt vanaf afstand. "We kregen het idee voor Schedult in mei 2019, drie dagen later hadden we de website online en na een week hadden we de eerste betalende klant", zegt Jappe Pollentier. "Na twee à drie maanden draaiden we break-even. Later dit jaar willen we geld ophalen."

Pollentier is ondertussen helemaal vertrouwd met de techscene in Thailand. "Die staat verrassend ver", vindt hij. "De lokale Telenet heeft een gigantisch complex voor start-ups geopend. De laatste drie jaar ging het hard. De infrastructuur die je vroeger in Singapore had, heb je nu ook in Thailand."

Altijd onderweg zijn bevalt Pollentier nog altijd. "Ik ben de laatste vier jaar misschien zes keer in België geweest. Ik laat me leiden door de business: die bepaalt waar ik ga zitten. Nu moet ik vooral nieuwe freelancers zoeken om content te creëren. Dat zijn doorgaans digital nomads, die van overal kunnen werken en op zoek zijn naar flexibel werk."

